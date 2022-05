Ucrania criticó a Lula por sus dichos

El Gobierno de Ucrania acusó este jueves al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de intentar “distorsionar la verdad” por haber afirmado que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, “quiso la guerra” tanto como su colega ruso, Vladimir Putin.“El expresidente Lula da Silva habla de la culpabilidad de Ucrania o de Occidente en la guerra; estos son intentos de distorsionar la verdad”,afirmó el asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak.El consejero de Zelenski sostuvo que “es simple: Rusia atacó a traición a Ucrania, la guerra es solo en el territorio de Ucrania y Rusia mata masivamente a civiles”.Se trata de una “guerra clásica de destrucción y ocupación”, agregó Podoliak en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en ucraniano y en inglés.

En una entrevista publicada el miércoles por la revista estadounidense Time, Lula dijo que “Zelenski es tan responsable por la guerra como Putin, porque en la guerra no hay un solo culpable”.Sostuvo que Zelenksi “quiso la guerra” y añadió: “Si él no hubiera querido la guerra, habría negociado un poco más, es así”.Aunque aclaró que criticó a Putin y que considera que “fue un error la invasión” rusa a Ucrania, Lula sostuvo que “las personas están estimulando el odio contra Putin” y “esto no va a resolver nada”.“No conozco al presidente de Ucrania” pero “su comportamiento es un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo” cuando “aparece en la televisión de mañana, tarde y noche, aparece en el parlamento británico, en el alemán, en el francés, como si estuviera haciendo campaña”, dijo el expresidente brasileño.