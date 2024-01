Un profesor de Oregón encontró la puerta de un avión en su patio

Un profesor de una escuela de Oregón encontró en el patio de su casa parte de la puerta de un avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines que se desprendió el viernes en pleno vuelo, informó la autoridad estadounidense de seguridad en el transporte.



"Me complace anunciar que hemos encontrado el tapón de la puerta", declaró la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, en una rueda de prensa.



La pieza es un panel de cubierta utilizado para tapar una salida de emergencia innecesaria dependiendo del número de asientos disponibles."En las fotos sólo veo el exterior del tapón de la puerta, las partes blancas.



No podemos ver nada más, pero vamos a ir a recogerlo y asegurarnos de que empezamos a analizarlo", precisó Homendy, según consignó la agencia de noticias AFP.



Desde el organismo informaron que un maestro de escuela encontró el panel de la puerta en el patio de su casa de Portland, en el estado de Oregón, en el oeste de Estados Unidos.El hallazgo puede ayudar a esclarecer lo ocurrido, que no provocó heridos de consideración, pero obligó a aerolíneas y a organismos de seguridad aérea de todo el mundo a dejar en tierra algunas versiones de esos aviones a la espera de inspecciones.