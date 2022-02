Una monja fue condenada a prisión por robar 800.000 dólares para apostar en Las Vegas

Una monja de 80 años reconoció haber robado durante diez años dinero de la escuela católica que dirigía en Los Ángeles (EEUU) para apostarlo en distintos casinos de Las Vegas. Tras declararse culpable, la Justicia la condenó recientemente a pasar un año en prisión.

El robo sistemático de fondos fue realizado a lo largo de una década, de 2008 a 2018. Mary Margaret Kreuper confesó que durante ese período desvió distintos fondos (donativos, pagos de matrículas y hasta cuotas) que llegaban a la institución educativa. El dinero robado era utilizado para gastarlos en apuestas y turismo de lujo.

“He pecado, he infringido la ley y no tengo excusas’', declaró Kreuper vía teleconferencia. “Cometí esos actos en violación a mis votos, mis mandamientos, la ley y, por encima de todo, la confianza sagrada que tantos habían puesto en mí. Estaba equivocada y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que le he causado a tanta gente’'. afirmó la monja.

Kreuper se declaró culpable en julio pasado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero y ahora deberá reembolsarle a la escuela aproximadamente 835.000 dólares, según dicta la sentencia judicial.