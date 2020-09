Axel Kicillof: "Vamos a llevar adelante la bandera de la reactivación y la producción en nuestro país"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó hoy convenios con intendentes bonaerenses para la realización de obras de infraestructura municipal en 44 distritos.

"Este gobierno provincial lo asumimos con otra expectativa, la pandemia nos interrumpió y nos puso en suspenso", sostuvo en su exposición el gobernador, y aclaró que "el riesgo aún está porque todavía hoy la pandemia no ha terminado".

En ese sentido, Kicillof les pidió a los intendentes que "cuando esto ya vea un horizonte de salida, sigamos trabajando en un año de pandemia, no en un año electoral, que no opten por el oportunismo" ya que se ha "trabajado muy bien, los teléfonos están todos abiertos y no hace falta comunicarse por los diarios".

El gobernador remarcó la voluntad de coordinación en "una provincia muy grande y muy diversa" y agradeció a los "intendentes oficialistas y opositores" por trabajar en conjunto. "En el peor momento estamos pensando en la salida y la salida va a venir acompañada por un gobierno que piensa en la reactivación", dijo Kicillof, quien destacó: "Vamos a llevar adelante la bandera de la reactivación y la producción en nuestro país".

El anuncio de hoy comprende 60 obras por un total de 736 millones de pesos. Desde el Poder Ejecutivo se detalló que se trata de 31 obras de arquitectura, una hidráulica y 28 viales.

El Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura creado por Ley N° 15.165, apunta al fortalecimiento de políticas de colaboración con los municipios y abarca el desarrollo de todos aquellos proyectos de infraestructura que resulten de interés comunitario.

El anuncio incluye a los municipios de Adolfo Alsina, Alberti, Alte. Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Cnel. Dorrego, Cnel. Suárez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, Gral. Alvarado, Gral. Alvear, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Olavarría, Pellegrini, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, Quilmes, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tordillo, Tres De Febrero, Tres Lomas y Vicente López.