10 millones de dosis y vacunación abierta a mayores de 70

La falta de vacunas podría ser solo un mal recuerdo si la Anmat finalmente aprueba la vacuna “Covaxin”, proveniente de la India, país con el que la provincia de Buenos Aires llegó a un acuerdo por 10 millones de dosis, que puede ser ampliado con 5 millones de vacunas adicionales.



Así lo anunció en el mediodía de ayer el gobernador Axel Kicillof, en la conferencia de actualización epidemiológica llevada a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, en la que informó que se firmó un convenio con el laboratorio indio Bharat ­Biotech.



El mandatario también resaltó que desde hoy los bonaerenses mayores de 70 años que no se hayan registrado aún en la aplicación para celulares Buenos Aires Vacunate podrán recibir la primera dosis en cualquier posta de vacunación sin inscripción previa, y destacó que “el contrato de aprovisionamiento de hasta 15 millones de dosis de la vacuna “Covaxin” está “condicionado a determinadas situaciones” y es “complementario al trabajo conjunto que llevamos adelante con el Gobierno nacional”.



En ese marco, Bianco detalló que las ­cuatro condiciones a las que está sujeto el acuerdo son: la aprobación de la vacuna por parte de la Anmat que ya se encuentra en proceso de tramitación; que se levante la ­restricción a la exportación de vacunas que rige hoy en la República de la India y es ­posterior a las negociaciones; la disponibilidad de dosis por parte del laboratorio; y, por último, las necesidades que tengan la Provincia y el Gobierno nacional de acceder a dosis adicionales.



“Hablamos con todos los laboratorios”



“La Provincia se comunicó desde agosto del año pasado con todos los laboratorios productores de vacunas para que todo el país pueda acceder a la mayor cantidad de dosis lo antes posible”, subrayó el gobernador, al tiempo que enfatizó que “a partir del enorme esfuerzo del Presidente Alberto Fernández y de su equipo, estamos recibiendo una cantidad importante de vacunas en los últimos días, lo que nos ha permitido acelerar la vacunación en los 135 municipios bonaerenses”.



En ese sentido, Kicillof informó que “ya hemos inmunizado a más de cuatro millones de bonaerenses y, en 52 distritos, abarcamos a todos los inscriptos de las poblaciones de riesgo”.



Vacunar, vacunar y... vacunar



“Necesitamos profundizar la campaña de inscripción y, mientras tanto, hemos decidido que a partir de mañana habrá vacunación libre para todos los mayores de 70 años que se presenten en cualquier posta con el DNI que acredite su domicilio en la Provincia”, agregó.



“Entramos en una nueva fase del plan de vacunación más grande de nuestra historia, que alcanzó ayer un récord de 104.600 aplicaciones en un solo día”, expresó Kicillof, y concluyó indicando que “estamos abocados a una campaña de vacunación que se basa en tres premisas: vacunar, vacunar y vacunar”.

“Es una vacuna ideal para campañas puerta a puerta”

A la hora de referirse a la vacuna que podría adquirir la Provincia, el titular del área sanitaria bonaerense, Daniel Gollan, recalcó que la solución inyectable “Covaxin” es “similar a la Sinovac y la Sinopharm”, fabricadas en China por el principio con el que están diseñadas, y recalcó que “viene dando unos excelentes resultados” con una muy alta eficacia.



El ministro sostuvo que la vacuna es ideal para campañas puerta a puerta en lugares en los que el acceso es complejo o el traslado no puede garantizar la refrigeración que sí necesitan otras vacunas. En ese marco, sostuvo que la misma puede soportar varios días a temperaturas que pueden llegar hasta los 25 grados, por lo que no dudó en afirmar que la “Covaxin” ofrece “una plataforma extremadamente segura”.



“Ha arrojado una eficacia del 82% y, además, resulta ser muy estable a altas temperaturas durante muchos días, por lo cual nos permitiría vacunar, de ser necesario, casa por casa”, señaló.

En ese marco, los funcionarios indicaron que la “Covaxin” servirá en provincias en donde llegar a los pobladores de algunos lugares hacía difícil su inmunización con vacunas que requerían una refrigeración que esta no.

“Buenos Aires es una provincia federal y solidaria”

Tal como se viene sosteniendo por parte del gobierno bonaerense en las últimas conferencias en las que el titular del Ejecutivo o sus referentes se expresan sobre las posibilidades ciertas que la Provincia tiene a la hora de conseguir vacunas, en la jornada de ayer Kicillof volvió a remarcar el trabajo conjunto que al respecto se viene realizando entre calle 6 y Balcarce 50.



“Es un contrato complementario al trabajo que estamos haciendo con Nación”, indicó Kicillof, dejando en claro que su gestión no busca realizar una tarea separada de la que ya realiza el equipo del Presidente Alberto Fernández, sino que busca sumarse a las acciones que la ministra Vizzotti ya viene llevando adelante para dar lucha a la Covid-19.



En ese marco, y refiriéndose a las condiciones que la vacuna india deberá cumplir para poder ser adquirida por parte del gobierno provincial, el gobernador informó que los representantes del laboratorio asiático “ya han presentado los papeles para la aprobación de la Anmat”.



Además, en relación a las ofertas de los distintos proveedores que aseguran poder conseguir vacunas, el gobernador aclaró que “hemos encontrado que lo más seguro es hablar con los laboratorios”, incluso indicó que hay algunos que solo negocian con representaciones ­federales (países) y no con gobiernos provinciales.



Un punto en el que el mandatario fue insistente a fin de no dejar dudas al respecto fue en que el acuerdo al que se podría llegar con el laboratorio indio está “condicionado” no solo a la aprobación de la Anmat, sino a la posibilidad de provisión de parte de Bharat Biotech.



“He hablado con varios gobernadores, con los que nos hemos puesto de acuerdo para realizar un trabajo colectivo”, indicó Kicillof antes de confirmar lo que ya había indicado semanas atrás, al decir que si su gobierno logra adquirir las vacunas, las pondrá a disposición de la Nación para que las distribuya entre todas las provincias de Argentina.



En ese sentido, Kicillof no dudó en resaltar que, “en base a nuestras convicciones y valores, todas las vacunas que podamos conseguir serán puestas a disposición para su distribución equitativa entre todas las provincias de la Argentina”. “Buenos Aires es una provincia solidaria y federal”, concluyó el mandatario.