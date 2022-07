Aclaran que el aumento salarial en el Congreso no es para los legisladores

La titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informaron este martes que el aumento salarial del 69 % -a efectivizarse en lo que resta del año- otorgado la semana pasada al personal del Congreso de la Nación “no aplica a los legisladores y legisladoras”.

A través de un comunicado conjunto, aclararon también que “cualquier aumento a senadores y senadoras y diputados y diputadas, deberá ser tratado y aprobado por el pleno de cada Cámara”.

La aclaración llegó luego de que la semana pasada autoridades del Congreso Nacional y gremiales acordaran aumentos salariales para los empleados legislativos del 30% a partir del 1° de julio y de otro 30% desde el 1° de octubre, mejoras que regirán también para quienes se hayan acogido al sistema de retiro anticipado a la jubilación, según se informó oficialmente.

Sin embargo, todavía no salió ninguna resolución de aumento y hay que esperar un dictamen de paritarias. “Todavía Cristina no firmó la resolución conjunta, pero hay un acuerdo marco para que cuando se les aumente a los empleados, los legisladores, a los seis meses, reciban el aumento”, le cuentan a HOY fuentes del Congreso de la Nación.

“Lo que ocurre es que, con el tema de la inflación, el aumento es automático, pero sacaron una cláusula en la que los legisladores tienen 15 días para resolver si lo cobran o no. No es que no aplica”, agregaron las fuentes consultadas por este medio.

“Es la primera vez que se hace esto”, le apuntaron a HOY desde el Congreso y aseguran que es algo así como una extorsión para aquellos legisladores, sobre todo de la oposición, que piden ajuste en la política. Si los que critican el “gasto de la política” cobran el aumento, entonces se los apuntará.