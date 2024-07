Adorni defendió la partida millonaria destinada a la SIDE

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, desligó al Gobierno de las consecuencias judiciales que podría tener la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y dijo que “para resolver estas cuestiones está la Justicia”. Por otra parte, respaldó la inversión de $100.000 millones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Fondos para la SIDE

El vocero manifestó su apoyo a la inversión multimillonaria a la SIDE al señalar que, se trata de “un total de fondos reservados” y que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación podrá hacer una auditoría sobre este presupuesto en cuanto quede conformado el organismo.

“Apuntamos a una SIDE que defienda y proteja a los argentinos, no como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que tiene denuncias por persecución, espionaje y cuestiones muy alejadas de lo que queremos”, insistió el Adorni.

En esa línea, el portavoz de la Casa Rosada expresó que “el Estado ataña a un montón de cosas y tiene que abarcar un montón de temas”. “Atender la seguridad de los argentinos no es un tema de segundo orden, es un tema de primer orden. Tenemos centenares de prioridades igual que las personas vulnerables”, manifestó.

El reclamo de la Asociación Bancaria

Las declaraciones del vocero presidencial se dieron luego de que el titular del gremio de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, presentara este martes ante la Justicia una medida cautelar contra la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

La medida de La Bancaria se sumó a la presentación del recurso de amparo efectuado por los gremios la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). “Es un impuesto confiscatorio que claramente representa una rebaja salarial”, sostuvieron los bancarios.

“El salario no es ganancia. Se solicitó el dictado de una urgente medida cautelar de no innovar, destinada a que no se efectúe el descuento de este impuesto. Al mismo tiempo, solicitamos la ilegitimidad e inconstitucionalidad de la mencionada norma”, precisaron desde el gremio que conduce Palazzo.

Por su parte, en la antesala a la conferencia de prensa de Manuel Adorni, quien se manifestó en contra el Impuesto a las Ganancias fue el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quién cargó contra el Gobierno nacional de Javier Milei y advirtió que impusieron “un tributo a los pobres”.