Alberto Fernández entregó más de 1.000 netbooks del Conectar Igualdad

Alberto Fernández entregó ayer al mediodía más de 1.000 computadoras portátiles a alumnos de segundo año de 17 escuelas de San Martín, en el marco del plan Conectar Igualdad y “con el objetivo de avanzar en la reducción de las brechas digitales, educativas y sociales”.

“El deber que tenemos es reconocer el derecho que tienen las y los jóvenes de acceder a la información y al conocimiento”, sostuvo el primer mandatario, que estuvo acompañado por los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz; y el intendente local, Fernando Moreira.

“Lo que ustedes van a lograr con esas computadoras es poder estudiar, informarse, capacitarse, divertirse y que eso no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos y de todas”, sostuvo el Presidente, quien volvió a hacer hincapié en los discursos de odio y le pidió ayuda a la juventud para “que toda la Argentina entienda la necesidad de respetarnos, que estamos hartos de la violencia y que podemos vivir en diversidad”. Al respecto, Fernández aseguró: “Los jóvenes son el futuro, y la Argentina que viene tiene que ser mejor que la que tenemos: más igual, donde todos tengamos las mismas oportunidades; una Argentina que no discrimine, que a todos respete y donde el que piensa distinto no se convierta en objeto del odio”.

Jaime Perczyk destacó la “decisión política, económica y pedagógica” del Presidente por “reponer Conectar Igualdad porque la computadora es indispensable para estudiar” y agregó que “es un derecho que tiene cada una y cada uno de los estudiantes de la escuela pública argentina”.

“La educación para nosotros es una herramienta de cambio individual y colectiva. En ese camino el rol del Estado es fundamental para generar una educación pública de calidad que permita achicar la brecha”, señaló Fernando Moreira.

Conectar Igualdad

El plan que nació durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en 2010, se apuntó a valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales. Desde que el Gobierno nacional relanzó el programa Conectar Igualdad, en enero de este año, ya se entregaron 453.805 computadoras portátiles en todas las jurisdicciones del país.

En una primera etapa, el programa está dirigido a estudiantes de segundo año de la escuela secundaria urbana, de primero a tercero de las escuelas secundarias rurales y a la totalidad de la matrícula de las escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), mientras que en una segunda etapa se continuará con el ciclo básico de todas las escuelas secundarias de gestión estatal.

Desde el Gobierno aseguraron que el Ministerio de Educación de la Nación trabaja para garantizar el servicio de la Internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal, con el objetivo de alcanzar al 90% de cobertura de las y los estudiantes del país al finalizar el presente ciclo lectivo.