Alberto Fernández: “No voy a dejar de dialogar”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dialogó con el diario Página 12 y allí anticipó que esta semana presentará el proyecto de la Reforma Judicial. También explicó que el impuesto extraordinario a la riqueza será abordado en el Congreso y aclaró que es una iniciativa parlamentaria.

“El que se enoja con mi diálogo que se desenoje solo, porque no voy a dejar de dialogar”, aseguró el Presidente en la entrevista. Fue debido a las críticas de ciertos sectores duros del kirchnerismo, como lo fue la carta de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Igualmente aclaró: “Sé quiénes me votaron, qué intereses represento y qué país quiero. Todo este tiempo dije que tenemos que construir una sociedad más igualitaria y más equilibrada”.

Admitió que la convocatoria del 9 de julio, donde estuvieron los principales empresarios del país, pudo haber sido más amplia y señaló: “No puede ser que se interprete que eso implica que uno va a hacer lo que los poderes fácticos mandan. Ésa es una lectura mínima, minúscula”.

“El problema es que nos hagan creer que eso (el diálogo) hace imposible nuestra convivencia. Cuando nos convencieron de eso, ganóMauricio Macri”, explicó.

Plan pospandemia

El Presidente habló del plan para cuando finalice la pandemia: “La idea es dividir el país en seis regiones: AMBA y las cinco que ya existen, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia y hacer planes específicos para potenciar las fortalezas de cada región. La pandemia nos da la oportunidad de ir hacia un lugar de construcción distinto. Va a ser necesario hablarlo con los gobernadores de cada región”.

Agregó que buena parte de ese plan es la construcción de viviendas y la apuesta a la obra pública, ya que “son formidables movilizadores de la economía, porque ayudan a mover muchas actividades y muchos sectores de la economía y no necesitás importar insumos”.

“Creo que en los próximos días vamos a estar en condiciones de anunciarlo”, dijo al respecto.

La deuda

El Presidente aseguró que la última oferta realmente fue la última y que espera que el país se recupere “con sus propios recursos, con el impulso del Estado y que dejemos de endeudarnos porque la deuda nos condiciona”.

“La oferta de ellos (los bonistas) fue no pagar nada durante cuatro años y después pagar lo que la Argentina no iba a poder pagar, pero no tengo ningún interés en dejarle el problema a otro”.

“Hemos actuado de buena fe y seguido los criterios financieros internacionales. Hemos hecho una propuesta auditada por el Fondo. Los escuchamos y nos hemos extendido hasta este límite”, finalizó.