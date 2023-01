Alberto Fernández presentó el Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios

El Presidente de la Nación presentó ayer el primer Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios, que garantizará indemnizaciones y asistencia médica y farmacéutica para 58.000 bomberos de todo el país.

Allí, el primer mandatario destacó su labor: “Ponen todo de sí al servicio del otro en el momento en que el otro está en mayor riesgo, y eso los hace únicos”.

“Siempre que en la Argentina hay una si­tuación de riesgo, hay un bombero voluntario trabajando detrás para sobrellevar, apaciguar y eliminar esa situación. Eso no tiene valor, por lo tanto todo lo que invirtamos en cuidar a los mejores de los nuestros es po­co”, continuó Fernández en un acto que se realizó en la localidad bonaerense de Avellaneda.

Este lanzamiento se enmarca en la ­inversión del Ejecutivo nacional para el ­fortalecimiento del Sistema Federal de Bomberos Voluntarios.

Además de los 13.000 millones de pesos destinados a esta fuerza, el Ministerio de Seguridad otorgó subsidios y dispuso financiamiento para equipamiento informático, kits forestales, equipamiento operativo y cisternas para almacenamiento de agua potable.

El primer mandatario también se refirió a los discursos “antipolítica” que se escuchan en algunos sectores: “Muchas veces se escuchan voces desencantadas que dicen: Bueno, finalmente, en política todo es lo mismo, los políticos todos son lo mismo. No, yo no admito eso, todos no somos lo mismo, estamos lo que creemos que hay que poner en valor la labor de quien pone en juego su vida cotidianamente y están los que piensan que se la tienen que arreglar como puedan”, dijo al respecto.

“Nosotros no pensamos eso, no pensamos eso ni con los bomberos voluntarios, ni con las enfermeras y enfermeros, el personal de salud de los hospitales públicos, no pensamos eso con los docentes, no pensamos eso con los que no tienen casa”, apuntó.

Y concluyó: “Nosotros creemos que el Estado tiene una importancia primordial para igualar allí donde el mercado desiguala; poner en valor allí donde el valor no aparece y para cuidar a los mejores y las mejores de los nuestros, para eso estamos”.