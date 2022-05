Alberto Fernández presentó la nueva familia de billetes: "Hoy estamos recuperando memoria"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la presentación de una nueva serie de billetes mediante la cual se reemplazará las ilustraciones de animales con próceres y heroínas que forman parte de la historia argentina.

En el acto llevado a cabo en el Salón del Bicentenario de Casa de Gobierno, el presidente afirmó: "la moneda circula por nuestras manos cotidianamente, diariamente y en verdad es un gran instrumento para que todos los días recordemos quienes hicieron la patria en la que vivimos, quienes dieron todo por la patria en la que vivimos, hombres y mujeres inmensos trascendentales que no podemos olvidar".

Además el presidente remarcó que no se trata de discutir la pertinencia o no de los animales autóctonos en los billetes sino que se trata de "poner en valor la dimensión de nuestra historia" y destacó: "Algunos quieren borrar la historia, quieren que no recordemos, quieren que olvidemos, y nosotros creemos que tener presente nuestro pasado nos ayuda a construir un mejor futuro".

"Tenemos en nuestro pasado una riqueza infinita de seres humanos, hombres y mujeres que hicieron posible esta patria en la que vivimos y que por lo tanto olvidarlos, anularlos, silenciarlos no le hace bien a nuestra sociedad como colectivo social que somos" afirmó Fernández.

En un tramo del discurso, Alberto Fernández, hizo hincapié en que le parecía "imposible silenciar de lo cotidiano, de nuestra habitualidad, de lo que circula por nuestras manos diariamente" a hombres de la "talla de San Martín y de Belgrano".

De esta manera, los nuevos billetes quedarán de la siguiente manera:

$100: María Eva Duarte de Perón.

$200: Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy.

$500: María Remedios del Valle y Manuel Belgrano

$1.000: José de San Martín.