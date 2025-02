Alberto Fernández presentó su declaración

Tras numerosas reprogramaciones, Alberto Fernández se negó a declarar, pero presentó un escrito de 200 hojas en el marco de la indagatoria por la causa que lo investiga por violencia de género contra Fabiola Yáñez.

Luego de salir de Comodoro Py, el expresidente compartió su declaración en redes sociales. Allí, aseguró que el motivo de la denuncia fue económico: “Debía pagar para que Fabiola no mienta (en un documental sobre su experiencia como ex primera dama). Mi respuesta fue tajante: Me estás extorsionando y con extorsionadores no hablo”.

Sobre las acusaciones de violencia, Fernández ratificó: “Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola”.