Alberto Fernández presentó una demanda civil contra Patricia Bullrich

Luego que la presidenta del PRO acusara al gobierno de pedirle retornos a Pfizer en la negociación de la vacuna, Alberto Fernández se presentó en la Justicia y la denunció ante la Justicia Civil por la difamación. Se pedirá una conciliación.

Esta versión de las coimas fueron desmentidas tanto por el gobierno como por el laboratorio que tildó las declaraciones como "de alta gravedad institucional".

El martes, el presidente Fernández se refirió al tema y publicó en sus redes sociales y dijo: "Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”.

“Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba”, tuiteó Fernández y aseguró que Bullrich habló “sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.

“En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad”, disparó el presidente y adelantó en esa oportunidad que “por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.