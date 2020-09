Alberto Fernández: "Recibí un país en caída libre"

El presidente Alberto Fernández reafirmó esta noche en un programa de televisión que el actual aislamiento social por el coronavirus "no es cuarentena".

"Cuarentena supone el cierre total de una comunidad y quedarse encerrado en la casa", dijo el jefe del Estado en una entrevista desde la Residencia de Olivos.

"La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, hay mucha gente que se cuida y se queda en su casa y menos mal que es así. Yo estuve en la calle y la gente sale y camina en la Ciudad de Buenos Aires", dijo Fernández y retieró: "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena".

Sobre la oposición y la cuarentena

El Presidente Alberto Fernández criticó a su antecesor, Mauricio Macri, al advertir que "no se va a callar que en expresidente desde Suiza llame a la gente a marchar" contra el Gobierno, en alusión a la manifestación del pasado 17 de agosto.

Lo afirmó que cuando le advirtieron que Macri volvería en breve al país, respondió que "habrá terminado sus vacaciones y después tendrá otras".

"No me voy a callar si veo que un Presidente desde Suiza celebra que la gente salga a contagiarse a la calle. Y los felicita. Y les dice que están reclamando libertad. ¿Qué libertad? No me voy a callar. ¿Eso es poner grieta? No, eso es decir la verdad", admitió.

La reforma judicial

Alberto Fernández descartó terminantemente la posibilidad de retirar el proyecto de reforma judicial que envió al Congreso de la Nación.

"Macri es el primero que debería estar festejando la reforma judicial", lanzó y agregó: "Con esto le garantizamos que no va a sufrir nada de lo que él hizo cuando persiguió a sus opositores con la Justicia".

La unidad en el Frente de Todos

El Jefe de Estado consideró que "el albertismo no existe", sino que hay "frentetodismo", al negar una línea política con eje en su figura, a la vez que subrayó que "la grieta no le conviene a nadie" en el país.

"Algunos descubrieron que la grieta les servia y nadie lo explotó como el macrismo", aseveró