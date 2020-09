Es Facundo: emotiva despedida de la madre tras confirmarse su muerte

Descansa en paz”, esa es la frase que acompaña la imagen de una cinta negra que publicó Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo tras conocerse que el cuerpo hallado en la localidad de Villarino es el de su hijo, a quien buscaba desesperadamente desde hace más de 100 días.

La trágica noticia llegó de la mano de las querellas de la madre de Facundo, quienes informaron que en la audiencia realizada de manera remota, la jueza federal María Gabriela Marrón confirmó que, según el cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los restos encontrados corresponden a Facundo Astudillo Castro.

Luego de la confirmación, Cristina Castro dejó un desgarrador mensaje en las redes sociales para despedirse de su hijo: “Vuela alto mi niño, que suene tu redoblante tan fuerte que no le dé paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti y por justicia hasta que nos volvamos a abrazar”, puede leerse en la publicación.

Cabe mencionar que horas antes de conocerse que el cuerpo hallado era el del joven Astudillo, su madre había publicado una carta titulada “¿Qué pasó con Facundo?”, la cual fue subida al Facebook de la organización La Garganta Poderosa. En dicho texto, puede leerse lo siguiente: “La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos... Me cuesta un montón. Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia solo espero justicia (…). En este momento solo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más, sea ‘Nunca Más’ en serio”.

Un largo camino resta aún recorrer para saber con exactitud cómo fueron los minutos finales del joven Astudillo. Hasta ese entonces y tal como puede verse en una de las tantas imágenes que Cristina Castro publicó de su hijo, no habrá más que decir “hasta la verdad… Justicia por Facundo”.

Una búsqueda desesperada

Facundo Astudillo (22) fue visto por última vez el 30 de abril, cuando se dirigía a Bahía Blanca. Más de 100 días después, su cuerpo fue encontrado en un municipio vecino. La madre del joven y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, culparon desde el inicio a la fuerza de seguridad provincial, presentando incluso un pedido para desplazar a la Policía Bonaerense del caso. Dicha solicitud fue aprobada y la causa pasó entonces a la Justicia Federal.

Cabe señalar que el 14 de agosto encontraron fotos del DNI de Facundo en el celular de una de los policías que le labraron el acta por circular sin permiso y al día siguiente la PFA confirmó la presencia de restos óseos a la altura del kilómetro 717 de la Ruta Nacional N°3, en un una bahía de Villarino. El hallazgo fue hecho por un pescador, que descubrió los huesos junto a un canal de agua.

Finalmente, el 25 de agosto se realizó la autopsia y, si bien los resultados de la identificación genética se conocieron durante la jornada pasada, el informe final de los especialistas, donde se sabrá con exactitud la causa y la fecha de muerte, demorará entre 15 y 30 días más.