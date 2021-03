Alberto Lugones se expresó a favor de ampliar el Consejo de la Magistratura

El camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró este miércoles “de acuerdo” en aumentar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura a fin de lograr un órgano “mejor y más ágil”.



“Estoy de acuerdo en ampliar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura”, dijo el camarista en declaraciones radiales. “Creo que podemos lograr un Consejo de la Magistratura mejor y más ágil”, agregó.



La opinión de Lugones se enmarca en los anuncios formulados el lunes pasado por el Presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, donde anticipó que enviará este año al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en base a las recomendaciones de la comisión de juristas que el año pasado entregó un informe al Gobierno.



En su discurso de apertura de sesiones, el Presidente sostuvo que el órgano encargado de designar y remover jueces “debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación” de los magistrados, y agregó: “Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años”.



En tanto, Lugones consideró que en el Consejo “hoy están muy divididas las aguas”, situación que hace el trabajo “más difícil” por lo que consideró que “se puede lograr un Consejo mejor que llegue a consensos”.



Por otra parte, consultado sobre el pedido del Presidente para que el Congreso haga un “control cruzado” del Poder Judicial y la eventual creación de una comisión bicameral, Lugones pidió “primero ver el proyecto de la bicameral de monitoreo del Poder Judicial” y añadió: “No termino de entender el sentido”.



“El Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones. Para las sanciones está el Consejo de la Magistratura”, aseveró.



Sobre la creación de un Tribunal Federal de Garantías, dijo: “Si el objetivo es que a la Corte no le lleguen tantas causas” puede que “un tribunal intermedio libere de trabajo” pero también señaló que “habrá que ver sus facultades” y sostuvo: “Primero quiero ver el proyecto. No lo tengo claro todavía”.



“El Poder Judicial no está funcionando y hay mucha gente que está dispuesta a colaborar en esto, que no tiene espíritu confrontativo y que tiene ideas para aportar”, sumó.



En ese sentido, Lugones se pronunció por un Poder Judicial “más activo, más rápido, ya que la respuesta tardía en la Justicia no es justicia, y a eso yo suscribo”.