Alberto reveló que Macri le "pidió ayuda" para gobernar en sus últimos días como presidente

Esta mañana, Alberto Fernández dialogó con El Destape radio en AM 1050, y contó la realidad que atravesaba Macri durante los últimos meses de mandato en 2019,

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó en las últimas horas que el macrismo le había solicitado ayuda luego de las PASO en 2019 para ordenar el final de su mandato. El Presidente actual, dijo: "Se enojan porque Sergio contó la verdad, que nos pidieron que los ayudemos luego de las PASO".

"Macri me llamó para pedirme ayuda para controlar la fuga y la corrida después de las PASO. Y antes de poner el cepo, me llamó y me dijo ‘voy a dictar una de esas medidas que te gustan a vos’", aseguró Alberto. También reveló algo insólito: "Macri llamaba desde Colombia para que el blanqueo incluyera a su familia".

A su vez, remarcó que el actual gobierno fue responsable y ayudó al expresidente a llegar al 10 de diciembre, ya que de lo contrario hubiera abandonado su cargo.

Por otra parte, y de acuerdo a las declaraciones de Macri respecto a que este gobierno tendría que irse, afirmó " "Macri está convencido de un país para pocos. Yo le preguntaría qué quiere volver a hacer ¿Endeudar al país?¿Convertir al ministerio de Salud en Secretaria de nuevo?¿Tomar deuda a 100 años?".

Además, agregó, "Tomé mal la declaración de Macri diciendo que tendríamos que irnos. Está en su esencia no respetar la democracia".

Por último, en referencia al miembro de Juntos por el Cambio, el actual mandatario dijo que la valoración de la democracia del expresidente se ve en lo que hicieron en Bolivia. "Siento una vergüenza enorme como argentino que Macri haya colaborado con los golpistas en allí".

En referencia a la pandemia, Alberto Fernández remarcó que Argentina fue uno de los primeros países en comenzar a vacunar en el mundo y que hoy, casi el 85% de los argentinos mayores de 18 años tienen al menos una dosis. "Cuando termine octubre tendremos al 50% con las dos", destacó.

"Ningún Presidente tuvo que enfrentar una pandemia como esta y tengo la convicción que pusimos todo nuestro esfuerzo para cuidar a la gente", admitió.

Y sobre el proyecto de país, insistió en que están trabajando para que cada vez haya menos planes y más gente que trabaja. "Los planes son una salida de emergencia para la gente que los necesita y tenemos que ir convirtiéndolos en trabajo".

En la antesala de lo que será el domingo y cuáles son sus pronósticos, anticipó: "Soy optimista para el domingo. Los argentinos tienen memoria y saben que todos los que integramos el gobierno hemos dejado todo".