Alberto y Boric se abrazaron en Chile para impulsar el desarrollo y la unidad

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió ayer en Chile con el mandatario de ese país, Gabriel Boric, con quien encabezó la conmemoración de los 205 años del Abrazo de Maipú, como se conoce al encuentro entre los próceres José de San Martín y Bernardo O’Higgins, argentino y chileno respectivamente, para sentar la independencia de la república hermana.

Luego del acto simbólico, en el que los dos presidentes se abrazaron, ambos mantuvieron una charla en la que abordaron temas de la agenda regional, como la necesidad de “recrear” la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que la Argentina reingresó hace pocos días y de la que Brasil pasará también a formar parte hoy mismo.

Fernández y Boric visitaron juntos el Templo Votivo de Maipú, donde se dio el histórico encuentro, el 5 de abril de 1818, y participaron de un tedeum.

Luego, ambos brindaron una declaración en la que se comprometieron a “buscar el desarrollo conjunto” y afirmaron: “Está en nuestra esencia la unidad”.

“El abrazo de San Martín y de O’Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, son montañas que nos unen. No podemos pensar Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista. El general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana a través de la unión ABC: Argentina, Brasil y Chile”, expresó Fernández.

El Presidente argentino reseñó que le ­planteó a Boric la necesidad de “trabajar ­juntos” para “recrear” Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe estar adaptado a “estos tiempos” y no ser el bloque “que conocimos”.

Acompañaron a Fernández el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el asesor presidencial Ricardo Forster; el diputado nacional Marcelo Casaretto; y el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.

Por parte del gobierno chileno estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; y la embajadora ante la Argentina, Bárbara Figueroa.