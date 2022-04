Andrés Larroque aseguró que el accionar de la Gestapo antisindical es "aberrante"

Andrés "Cuervo" Larroque estuvo presente este lunes por la tarde en la presentación del programa "MESA Bonaerense", impulsado por la gestión de Axel Kicillof. En ese marco habló con diario Hoy sobre la Gestapo antisindical y afirmó que le parece "aberrante".

Al ser indagado sobre el accionar de la Gestapo antisindical, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires aseguró: "Me parece aberrante me parece que en el marco de la democracia no puede haber persecución".

En esa línea manifestó que "los debates se tienen que dar de cara a la sociedad y no tiene que haber elementos que nos retrotraigan al pasado mas oscuro de la argentina para resolver esas discusiones".