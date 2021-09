Aníbal Fernández manifestó su apoyo al Presidente tras conocerse los audios de Vallejos

Aníbal Fernández, exfuncionario de la gestión kirchnerista y actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), opinó este jueves sobre el audio que salió a la luz, donde la diputada Fernanda Vallejos utiliza calificativos en contra del Presidente Alberto Fernández.

Desde su perfil de Twitter, repudió sus dichos: “La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace Señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar...”, escribió.

El audio de la legisladora dice, entre otras cosas: "Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada".

“El tipo está atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nada. La derecha tiene a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere”, expresa la diputada Vallejos, en un fragmento del extenso audio de la polémica.