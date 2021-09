Aníbal Fernández: "Tenemos que apostar a la calidad de los profesionales"

El flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, participó de una reunión con la cúpula de las cuatro fuerzas de seguridad, el ministro de Seguridad de provincia, Sergio Berni y el de CABA, Marcelo D’Alessandro.

Los temas tratados, según explicó Aníbal Fernández, se enfocaron en la situación en la que se encuentran actualmente las cuatro fuerzas de seguridad. Además destacó que buscará un marco de políticas comunes, donde colaborará en las situaciones que sean necesarias y "no se quedará de brazos cruzados".

También adelantó su plan para transformar a la Policía Federal, quitándola de las calles, otorgándoles un rol protagónico en la lucha contra el narcotráfico, delitos complejos y el terrorismo. En ese sentido dijo “Gendarmería ha crecido y se necesita personal en la calle y no quiero que sea Policía Federal porque tiene que proponerse investigar. Quiero explotar su formación. Soy muy ambicioso de la Policía Federal, las otras fuerzas tienen historia propia que hay que fortalecer”.

También, señaló tras el final de la reunión sobre las pistolas taser que: "No es fácil instalar una situación de esa característica en este país. Hay una decisión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de analizar el funcionamiento y uso de las taser, creen que hay una violación a los derechos humanos. No es un tema de preconceptos o falsas posiciones de dureza o no, hay que evaluarlo con mucho criterio y eso lo haremos a su tiempo".

Además, afirmó: "No me satisface ser un represor ni pegarle a los estudiantes, jubilados o docentes. En ese sentido, hay que trabajar y hacer un gran esfuerzo porque tenemos gente especializada para hablar y encontrar soluciones de una mejor manera".

"Los abusos de autoridad no hay que permitírselos a nadie, nuestra posición es la misma con las cuatro fuerzas de seguridad. Si alguien se propasa, tendrá las sanciones que les corresponden", expresó.

Por último, en vía a las flexibilizaciones establecidas por el gobierno ante la baja de casos de Covid-19 y el aumento del aforo en actividades públicas, enfatizó: "Estamos analizando el tema de la vuelta del publico a las canchas, en algún momento tiene que volver el publico visitante".

Ayer, en su primer día como ministro, se dirigió a Rosario y se encontró con el gobernador Perotti para iniciar acciones para combatir al narcotráfico. Se acordó más presencia de las fuerzas federales para custodiar a los miembros del poder judicial.