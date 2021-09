Vizzotti: "El momento es óptimo" pero aclaró que "la pandemia no terminó"

Tras casi tres horas de reunión, terminó el encuentro del gabinete nacional convocada por el jefe de gabinete, Juan Manzur.

Tras la misma, los funcionarios tuvieron un breve encuentro con la prensa donde explicaron las medidas tomadas por la cartera sanitaria ayer donde, entre las medidas anunciadas, se encuentra el no uso del barbijo al aire libre cuando se está solo en burbuja.

Al respecto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti dijo: "la situación epidemiológica argentina es una situación realmente óptima" en relación a "los casos y a la variante delta", y agregó que la campaña de vacunación "tiene números muy favorables" y en consecuencia "bajó un 50% la internación".

En este sentido justificó las medidas tomadas hasta ahora: "la situación epidemiológica justifica las medidas tomadas", y aclaró que la no obligatoriedad de usar barbijo es solo cuando se camina solo o en burbujas. "No hay que darle más complejidad a una indicación precisa", dijo al respecto, "al aire libre con gente alrededor es obligatorio usar el barbijo" al igual que en espacios cerrados y en transporte público y concluyó "la pandemia no terminó".

Posteriormente, el gabinete se trasladó a la puerta de la Casa Rosada donde brindaron una improvisada conferencia de prensa.

"Estamos trabajando en la pospandemia", dijo Filmus, "hubo un párrafo particular para la educación, fundamentalmente la vuelta a las escuelas, necesitamos un gabinete cercano a las necesidades de la gente", y agregó "nos reuniremos cada 15 días, no tiene que ver con la cuestión electoral".

Carla Vizzotti agregó que se "está haciendo un esfuerzo enorme para detener la variante delta" y que "se avanzó exitosamente en la campaña de vacunación". "Estamos en la etapa de recuperación cuidada y progresiva de actividades", aseguró.