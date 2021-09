José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina (BICE), en diálogo exclusivo con diario Hoy, consideró que “de la crisis se sale mejorando el poder adquisitivo del salario”, y argumentó que “si no hay poder adquisitivo del salario, no hay mercado, y si no hay mercado, no hay ninguna posibilidad ni de lograr el equilibrio fiscal ni que la economía no explote”.

Además, analizó la gestión del Gobierno en materia económica durante la pandemia de coronavirus y opinó sobre las recientes modificaciones en el gabinete nacional.

—¿Cuál es su análisis acerca de la gestión del Gobierno nacional en materia económica durante la pandemia?

—Cuando uno atraviesa crisis de esta naturaleza, donde no hay manuales, donde no hay un horizonte de cuánto dura, de la intensidad, lo único que se tenía como cierto era cuándo había empezado, pero después nada más se sabía, lo único que uno puede hacer es tomar decisiones políticas en cuanto al rumbo a seguir, no es que puede hacer un plan económico detallado porque los acontecimientos van cambiando todo el tiempo.

Cuando llegué al BICE, las tasas en pesos estaban entre el 80 y el 85%, y las tasas en dólares, al 15% anual. Enseguida reacomodamos, esto como ejemplo te lo cuento, y las tasas pasaron a una ratio entre el 25 y el 35% en pesos y al 4% en dólares. Esto ya se había empezado a ejecutar antes de la pandemia.

Luego vino la pandemia, con una decisión, sobre todo viendo la experiencia internacional, donde uno veía que economías sólidas como España e Italia, economías donde no hay pobreza, donde no existen los asentamientos, que tenían un sistema sanitario sólido, los agarraba ese pico en la enfermedad y les causaba estragos. Ante eso, la reacción tenía que ser inmediata, porque si eso pasaba en estos países, en la Argentina, con 2.200 asentamientos entre la Capital y el Gran Buenos Aires y un sistema sanitario de hospitales que no es que no había respiradores, no había gasas. Ante lo que uno veía en Europa, imaginarse que ese pico se podía producir en la Argentina paralizaba y hubiera sido dramático. Por eso, la decisión política fue priorizar la salud, ganar tiempo de la forma posible para evitar que ese pico nos agarrara sin la infraestructura necesaria para poder contenerla. Así que la medida también era económica, porque en una pandemia con un pico de ese tipo la economía también se te va al demonio. Ahí fue priorizar la salud. Por eso se tomaron todas las medidas.

Fue un gobierno que tuvo que salir urgente en emergencia a rescatar la salud, a monotributistas, a los autónomos, a las pymes, a rescatar a 9 millones de personas que no tenían ningún ingreso; este rescate impidió el cierre de una enorme cantidad de establecimientos productivos y permitió sostener un consumo.

—Lo escuchaba decir en otra entrevista que el empleo lleva 12 meses de crecimiento. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué considera que el oficialismo obtuvo el resultado que obtuvo en las PASO del 12 de septiembre?

—Todo esto que yo te cuento es importante, la tendencia, pero no llega a la gente todavía. La gente está muy mal. Por eso hemos hecho una correcta lectura de lo que la gente nos dijo; a pesar de todo esto, la gente está muy mal. Yo no le puedo decir a la gente que si hubiera gobernado quien gobernó hasta hace un año y medio (por Mauricio Macri), esto habría sido una hecatombe porque no habría salido al rescate, habría hecho lo que hizo durante su gobierno, que era decir que no había nada por hacer y que había que ir más rápido por ese camino, aunque se cayeran en aquel momento 40 pymes por día. Los que ahora nos dicen cómo hay que salir, en cuatro años, en 46 de los 48 meses cayó el empleo.

Pero muy bien, ¿qué pasó? Es lo que nosotros acusamos, recibimos el mensaje, reaccionamos tomando las medidas que se están tomando, que básicamente es mejorar la gestión, generar el proceso de recuperación. También es cierto, no para quitarnos responsabilidad, que observamos el escenario del mundo, y ningún gobierno que estuvo gobernando en pandemia en América ganó las elecciones.

No nos confundamos, no es que la gente ha votado el excelente programa que presentó la oposición, si no se le conoce ningún programa. La gente está mal, sufrió muchísimo todo el proceso de la pandemia en lo anímico y en lo económico.

—Ya que recién nombró a la oposición, ¿cuál es su opinión acerca de las propuestas de Juntos por el Cambio, como por ejemplo eliminar las indemnizaciones por despido para ir hacia un “sistema de seguros”?

—Lo primero que le pediría es que se defina si su modelo económico es el que ejerció hasta hace un año y medio; que diga esto Rodríguez Larreta y Manes. No dicen nada, los únicos que hablan son Martín Tetaz y López Murphy, que lo que dicen es que hay que hacer más de lo mismo. No es casualidad, son coherentes con lo que han hecho.

Se cumplen 20 años del 2002, de la explosión de la convertibilidad, y todos los que hoy observás como candidatos en la oposición, López Murphy, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, eran funcionarios de ese gobierno que estrelló al país. Y las medidas que aplicó son las que hoy proponen.

Nunca ajustando una economía se sale de una crisis, un ajuste económico siempre es un ajuste social, y un mal ajuste económico es un desastre social.

Nosotros creemos que de la crisis se sale mejorando el poder adquisitivo del salario, porque si no hay poder adquisitivo del salario, no hay mercado, y si no hay mercado, no hay ninguna posibilidad ni de lograr el equilibrio fiscal ni que la economía no explote.

—¿Cuál es su análisis acerca de las modificaciones en el gabinete nacional?

—Fue una reacción, una buena lectura de que la gente pide otras cosas. Mirarlas y aceptarlas. Escuchamos a la gente y actuamos en consecuencia y sabemos que está muy mal, que a pesar de que estamos empezando a recuperar la economía no estamos logrando la velocidad que esto requiere, y la medida va en esa dirección: mejorar la gestión para acelerar los tiempos.