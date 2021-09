El Presidente inaugura una facultad de medicina en José C. Paz

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy desde las 11 la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente de ese municipio bonaerense, Mario Ishii.

"Los jóvenes paceños van a poder estudiar y aprender en esta facultad de Ciencias Médicas tan necesaria en el noroeste del Conurbano, por lo que fortalecerán el sentido de pertenencia a José C. Paz. Así estarán orgullosos de vivir en el lugar en el que nacieron y se educaron", remarcó Ishii en declaraciones a Télam. Además, resaltó que el mensaje que debe llegarles es que "el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar".

"Por eso en la UNPAZ seguiremos sumando carreras para que puedan estudiar en el marco de los desafíos modernos, para eso construiremos pronto la facultad de nuevas tecnologías y robótica", destacó.

Desde la organización del evento, que será en el nuevo edificio también de la Facultad, ubicado en calle Héctor Arregui 501 de José C. Paz, esperan la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y funcionarios nacionales y provinciales.