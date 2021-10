Apartaron al juez Hornos tras las visitas a Macri en la causa que investiga las presiones al grupo Indalo

La Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez Hornos en la intervención de la causa que investiga la mesa judicial macrista encargada de extorsionar y presionar a los accionistas del Grupo Indalo.

En esa misma causa es donde Fabián "Pepín" Simón, quien permanece prófugo, fue declarado en rebeldía y buscado a nivel internacional.

La resolución fue adoptada por Eduardo Riggi y Eduardo Gemignani, quienes consideraron que era prudente el apartamiento del magistrado luego de sus visitas a Macri en la Quinta de Olivos.

La querella insistió en la recusación luego que se conocieran más y más visitas.

“En tal coyuntura, sin perjuicio de que no corresponde volver a emitir juicio sobre la excusación oportunamente decidida, atento a que los nuevos motivos formulados por la querella no fueron evacuados por el magistrado recusado, deriva de ello que el temor de parcialidad invocado por la parte en esta incidencia no ha resultado del todo despejado, motivo por el cual corresponde hacer lugar a lo solicitado, en resguardo de la garantía a la imparcialidad del juez, prevista en los artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, dice el fallo de la Sala III de Casación que culmina con el apartamiento de Hornos.