La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, brindó ayer su habitual conferencia de prensa semanal, en donde pidió a “cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer” y des­mintió las versiones periodísticas que indican que la Argentina rechazó el envío de vacunas de esa farmacéutica al país a través del mecanismo Covax.



Asimismo, la funcionaria aseguró: “Fue muy sorpresivo el malentendido en relación a esa situación porque tiene dos motivos: o realmente no se está al tanto de la complejidad que tiene el mecanismo Covax o desinformar y generar más preocupación y angustia”.



A su vez, la titular de la cartera sanitaria nacional manifestó: “Necesito transmitirle a la población que cada vez que escuche una noticia se tome dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema”. “Es una situación grave y no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el Gobierno de Argentina en relación a la salud de la población”, añadió.



“Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer le quiere vender la vacuna a la Argentina. Estamos trabajando para eso”, advirtió Vizzotti durante su exposición.



“Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna o que no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer”, afirmó la ministra.



Luego explicó que “uno de los motivos” por los que la Argentina continúa interesada en la vacuna de esta farmacéutica es que se trata de una vacuna “muy interesante para aplicar entre los 12 y 18 años”.

Declaraciones del director de Covax



El martes, Santiago Cornejo, director del fondo Covax en América Latina, al participar de una sesión académica organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), hizo declaraciones en las que pareció indicar que la ­Argentina había optado por no ­adquirir vacunas Pfizer a través de ese organismo.



En tanto, mediante una carta enviada ayer a Vizzotti, quien la leyó durante la conferencia, Cornejo aseguró: “Cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión... Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés en recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero, como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de Covax”.



Luego, en declaraciones televisivas a A24, Cornejo afirmó que la “Argentina dijo que quería la vacuna de Pfizer, pero no pudo llegar a concretar los acuerdos que se necesitaban”.



“El país en la primera ventana decidió optar, aceptar mediante la ventana de Covax la vacuna de Pfizer, pero luego, cuando enviamos toda la información sobre principalmente todos los requisitos de indemnización y responsabilidad, que el país tenía que firmar, definidos por la compañía, ahí nos comunicaron que ellos no podían firmar esos acuerdos con la compañía y por ende que no podían continuar con la opción de la segunda ventana”, detalló Cornejo.



Horas antes de la conferencia de prensa de ayer, minutos pasada la medianoche, el Ministerio de Salud desmintió que la Argentina hubiera rechazado el envío de vacunas Pfizer a través del mencionado mecanismo.