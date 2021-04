Argentina se acerca a las 10 millones de vacunas

Este domingo, el lunes y el miércoles se espera la llegada a nuestro país de tres vuelos de Pekín a Ezeiza con un millón de dosis de la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm.

Con este arribo Argentina sumará casi diez millones de vacunas para combatir el virus SARS-CoV-2, que ya infectó a más de 2 millones de personas y provocó más de 60.000 muertes en el territorio nacional desde que comenzó la pandemia.



El primer vuelo partió este viernes por la tarde desde el aeropuerto ubicado en el Sur de la provincia de Buenos Aires y hará escala en Madrid para arribar durante esta jornada al país asiático.



Las vacunas que lleguen en dichos vuelos se destinarán a quienes se aplicaron la primera de las dos dosis de Sinopharm. Uno de los dos vuelos pertenece a la compañía Lufthansa, de Alemania.

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas aseguró que se está “dando una respuesta rápida a cada necesidad logística del país, cumpliendo una tarea fundamental para que más argentinos y argentinas puedan vacunarse”.



También explicó que, a diferencia del arribo del segundo millón de Sinopharm en un solo vuelo, en esta oportunidad el volumen a transportar se triplicó “por una cuestión de embalaje”, por lo tanto se necesitan tres vuelos para transportar las dosis.



Las primeras dosis de la vacuna de Sinopharm se aplicaron a docentes y al personal de salud, ya que no tenía autorización para aplicarse en mayores de 60 años. Sin embargo, esta situación se revirtió cuando la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó la inoculación con dicho fármaco en adultos mayores.



Recordemos que la prioridad del Gobierno con respecto a la aplicación de vacunas es primero aplicar las dosis a quienes sufren enfermedades crónicas, luego a mayores y a personal de salud.

“Operación Pekín”



Estos vuelos que llegarán esta semana traerán al país el tercer millón de los cuatro que Argentina compró al laboratorio del Instituto de Productos Biológicos con sede en la capital del país asiático.



Según fuentes cercanas al Gobierno “se busca siempre la opción más barata y eficiente”, y especialistas involucrados en logística comentaron que, en este caso, hasta se averiguó por la contratación de un “carguero” que pudiera hacer todo en un solo vuelo. No obstante, esta opción implicaba que las dosis llegaran diez días más tarde, lo cual en este momento de mayor urgencia implicaba poner en riesgo la salud de los ciudadanos y el sistema sanitario.



El presidente de Aerolíneas Argentinas aclaró que el traslado de las Sinopharm agrega una complejidad adicional: su traslado solo puede realizarse en un embalaje térmico llamado “envirotainer” que solo puede llevarse en las bodegas de los aviones y no en las cabinas, como sucedió en el caso de la vacuna “Sputnik V”.



Desde el Gobierno también aseguran que “la gestión de nuevos contratos y cronogramas de entrega posibles no tiene fecha definida”. Con el vuelo que salió la tarde pasada y el que está previsto que parta hoy, Aerolíneas Argentinas concretaría 16 servicios destinados al transporte de vacunas.



La llegada de los antídotos contra la Covid-19 comenzó el 24 de diciembre de 2020 con 300.000 dosis de “Sputnik V”, desde Rusia. En total se trajeron 5.267.745 de la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya. En cuanto al fármaco de Sinopharm, llegaron 1.904.000 dosis. Además, nuestro país recibió 1.082.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca (por el sistema Covax), y 580.000 dosis de la vacuna Covishield que se cargaron en un vuelo de Qatar Airways.