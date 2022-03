“Asesoré a víctimas, si eso es armar una causa, soy autor de dicho armado y lo volvería a hacer”

El ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, se negó a declarar en el Juzgado Federal de La Plata por la causa de la mesa judicial bonaerense, pero presentó un escrito en el que complicó a funcionarios macristas. El integrante de la “Gestapo antisindical” no quiso responder las preguntas del magistrado.

El “andarivel Provincia” El exfuncionario se encargó de marcar la diferencia entre el tratamiento del caso Medina entre la Provincia y la Nación: “Con los primeros que hablé fue con Allan y Garro, quienes estaban al tanto de la situación (…), ellos también recibían los reclamos del sector sobre el criminal accionar de Medina y la imposibilidad de trabajar y dar trabajo. Ambos coincidieron conmigo en que la situación era insostenible y había que darles todo el soporte legal desde el Ministerio de Trabajo y el Estado en general a estas personas. Esta situación comenzó a ser motivo de tratamiento en las reuniones de gabinete de Gobernación, ya que las intervenciones violentas de Medina comenzaron a generar problemas mayores y ya no solamente en las obras particulares. Los desmanes se habían extendido a las obras de Provincia y a las de Nación.

Fue allí donde la gobernadora Vidal me indicó que se realizaran las denuncias correspondientes y que me apoyara en el Ministerio de Justicia. Expliqué que no veía aconsejable que fuese yo, el ministro de Trabajo, quien denunciara a un representante gremial, ya que iban a tildar la denuncia de política. Coincidí y me indicó que hablase con las víctimas y las asistiese junto con el Ministerio de Justicia, que era su misión específica”.

n ese marco, consignó que su diálogo con los empresarios tenía que ver con “recibirlos, escucharlos, comprenderlos y señalarles que la única alternativa era formular la denuncia por los hechos que los damnificaban ante la Justicia, y convencerlos de que debían confiar en que desde el Estado provincial se les iba a dar toda la contención y apoyo necesarios. Jamás se indujo a nadie a denunciar una falsedad, jamás se inventaron hechos, jamás se presionó a un funcionario judicial para que actuara o dejase de actuar. Todo fue legal, recibí a víctimas de delitos. Desde mi lugar las asesoré en lo que a mí correspondía y brindé contención y apoyo, más allá de los demás protagonistas que intervinieron, que hicieron exactamente lo debido de acuerdo con sus funciones. Luego, si se radicaron distintas denuncias y cuál fue su derrotero, no estaba en mi campo de acción ni intervención. Si eso es armar una causa, soy autor de dicho armado y lo volvería a hacer, pero no veo absolutamente nada ilegal en ello”.

El “andarivel Nación” En este punto es donde Villegas complica al expresidente Mauricio Macri: “Los problemas más importantes generados por Medina comenzaron a ser específicamente, además de los referidos, en tres áreas muy sensibles: obra pública provincial, obra pública nacional y obras en la destilería de YPF. Entiendo que por estas dos últimas cuestiones fui citado un día a concurrir a Casa de Gobierno, previo aviso de la gobernadora, que me dijo que me iban a convocar para explicar el contexto en

Provincia y cómo lo estábamos abordando. Así fue como el día indicado, el cual no recuerdo, me presenté en Casa Rosada. Cuando ingresé, me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: Pata Medina y Uocra La Plata.

Los asistentes eran el propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas”. “El presidente plantea el tema Uocra La Plata porque dijo tener informes de Dietrich sobre atrasos, complicaciones y conflictos con toda la cadena de contratistas en las obras de carácter nacional que se llevaban a cabo en ese ámbito. (…)

Hizo también referencia (por Bullrich) a que tenía información por comentarios que en Provincia se estaba llevando a cabo un trabajo serio sobre el tema, pero que ella estaba convencida de que había que respaldar a las víctimas.

Luego pidió la opinión de Triaca, quien respondió que hablaría con la Uocra a nivel nacional para ver la posibilidad de bajar los decibeles de las acciones de Medina (...), terminó la reunión y me fui. En ningún momento, ni el señor presidente ni ninguno de los asistentes planteó ni insinuó absolutamente nada ilegal”, relató.

“Una pérdida de tiempo” Por último, en otro tramo de su escrito, el exfuncionario vidalista minimizó sus reuniones con agentes de inteligencia y dijo desconocer a los participantes de “alguna” reunión que pudo haber mantenido: “Efectivamente estuve con algunas personas que jamás supe quiénes eran, a excepción del abogado De Stéfano; el tema fue informar en qué estaba todo lo que al inicio de esta presentación denominé el andarivel Provincia y su evolución. Fue una real pérdida de tiempo para mí. Jamás se nos informó ni supe si desde Nación se estaba haciendo algo respecto del señor Medina y sus acciones extorsivas. (…) Pero reitero lo que antes apunté: nunca nada desde Provincia al margen de la ley, y no participé de ninguna acción llevada a cabo desde el andarivel Nación, si es que alguna acción se llevó a cabo, la cual descarto que fue, si la hubo, absolutamente legal también”.

El ministro de Trabajo, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, está imputado por presuntamente integrar una asociación ilícita dedicada a perseguir y a armar causas de manera ilegal contra sindicalistas.

En la reunión de junio del 2017, en la sede del Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, el entonces funcionario dijo que le hubiera gustado crear una "Gestapo" para terminar con los sindicatos y sus reclamos.

De la mencionada reunión también participaron empresarios de la construcción, otros funcionarios de Vidal, el intendente Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan e integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).