Atentaron con explosivos contra el director de la Región Sanitaria I en Bahía Blanca

En la madrugada de ayer, cerca de las 3:30, un nuevo atentado estremeció a la ciudad de Bahía Blanca. En esta oportunidad, la detonación de un artefacto explosivo se dio en la casa del director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, en el barrio Los Muñecos, donde el propio funcionario del Ministerio de Salud pudo apagar las llamas.

En el lugar fueron arrojados también panfletos firmados por el Comando de Restauración Nacional “Mohamed Alí Seineldín”, en contra del pase sanitario y amenazando a profesionales de la salud, no solo a los que trabajan en el marco de la pandemia, sino hacia quienes realizan abortos de forma legal.

En los panfletos, acusan a médicos y ­dirigentes de falsificar estadísticas, participar de asesinatos de personas sanas en terapias intensivas, de pertenecer a “organizaciones marxistas” como la Fundación Huésped y, por esos motivos, convocan a “la rebelión nacional”.

“Estamos indignados, pero físicamente bien. Escuchamos la explosión, mi esposa me dijo que había unos chicos golpeando la puerta y vimos que se estaba prendiendo fuego el portón. Automáticamente nos acercamos para apagar el fuego y cuando sentimos olor a combustible supimos que había algo raro y llamamos a la Policía”, relató Núñez Fariña.

Asimismo, apuntó: “Soy una persona pública en una ciudad en la que nos conocemos mucho; yo soy el que da la cara ante los que están de acuerdo y los que no. Me han venido a ver antivacunas y por mi función les explico, pero siempre hablando”, y pidió “que esto no quede impune y no se naturalice; en Bahía tenemos más del 90% de la gente vacunada con una dosis y más del 85% con la segunda, es decir que la gente apoya la vacunación y entendemos que es el camino a seguir”.

El repudio de todo el arco político

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, se solidarizó inmediatamente con Núñez Fariña: “Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca. Repudiamos el ataque al domicilio del director de la Región Sanitaria I. Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos”.

Por su parte, el intendente local, Héctor Gay, aseveró: “No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones que nos recuerdan a una época muy dolorosa. Es imperioso que la Justicia avance y esclarezca este y otros hechos similares”.

“Delincuentes mesiánicos atentaron contra la casa del director de la Región Sanitaria en Bahía Blanca. Es el tercer atentado en esa ciudad. Si un fiscal se pone las pilas, en horas da con los responsables. No se puede tolerar esta violencia demencial. Esta vez, la excusa de los delincuentes es el pase sanitario. Amenazan de muerte a varios profesionales. Esperamos que toda la sociedad repudie este tipo de actos de intimidación y les decimos a los violentos que solo nos dan más fuerza para luchar por el bien del pueblo”, sentenció en sus redes sociales el diputado nacional y exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan.

Una ciudad con varios ataques sin esclarecer

Además del atentado contra la casa del director de la Región Sanitaria, en Bahía Blanca se viene dando una preocupante seguidilla de actos de estas características.

El 25 de mayo del año pasado, en las primeras horas del día la zona céntrica bahiense se vio conmovida por una fuerte explosión. A apenas cuatro cuadras del Palacio Municipal, en la esquina de Donado y Berutti, un artefacto explosivo dejó prácticamente en ruinas un local partidario de la agrupación kirchnerista La Cámpora, haciendo estallar además las vidrieras de locales linderos.

El 25 de noviembre, el mismo grupo que realizó el atentado ayer se adjudicó un ataque con bomba molotov hacia una comunidad mapuche de Bahía Blanca. El hecho había sido denunciado la semana pasada por la referente de la comunidad Ruka Kimun, Olga Curipán, quien se presentó ante la Policía y la Justicia.

Por último, el 30 de noviembre la Brigada de Explosivos de la Policía bonaerense detonó un artefacto que había sido colocado en el nicho de gas de un local del Frente de Todos. Sucedió en el inmueble de Lavalle 367, tras el aviso de un vecino al 911 que vio un elemento sospechoso en el lugar. Al no poder comprobarse de qué se trataba (una especie de aerosol con luminosidad), se optó por detonarlo de forma controlada.