“Aunque le cambien el nombre o los colores, el macrismo significa lo mismo”

Durante la presentación de Diego Santilli se replicó un discurso que fue persistente en Juntos por el Cambio durante estos dos años, cuando a ese bloque le tocó ser oposición: la preocupación por la educación y la salud pública en épocas de pandemia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue quien apuntó contra estos dichos, que ya son slogan de la campaña que hoy en la Provincia encabeza el exvicejefe de Gabinete porteño.

“Qué raro que se sigan llenando la boca con que les interesa la educación pública si en aquel momento hablaban de caer en ella”, dijo Kicillof, haciendo referencia a las declaraciones de Mauricio Macri en aquella conferencia de prensa en la que habló de “una terrible inequidad” entre los que asistían a escuelas privadas y quienes “tienen que caer en la escuela pública”.

“Así como recibimos un sistema de salud detonado, el sistema educativo que recibimos estaba degradado y empobrecido, porque la educación pública dejó de ser una cuestión de Estado con las épocas neoliberales”, declaró Kicillof junto al Presidente Alberto Fernández.

Al finalizar, el mandatario provincial hizo referencia a la campaña de la oposición y aseguró que “aunque le cambien el nombre, el logo o los colores, para los argentinos, el neoliberalismo y su forma actual (el macrismo) significan siempre lo mismo: ajuste, deuda, desempleo y falsas promesas”.

Ya en un discurso con el eje en las próximas elecciones, el gobernador de la Provincia le habló al Presidente y le dijo: “El pueblo tiene confianza en un futuro mejor, y también tiene memoria, y sin memoria no hay futuro”.

“Qué suerte que se perdió ese orgullo”

Las críticas también fueron dirigidas a María Eugenia Vidal. Kicillof se refirió al abandono del “orgullo bonaerense” que tanto pregonaba la exgobernadora. “Hubo quienes presentaban como un gran logro no abrir hospitales en la provincia de Buenos Aires”, señaló el mandatario provincial. “Si ese era el orgullo bonaerense, qué suerte que se perdió. Ese orgullo era el del ajuste y de la privación de derechos”, agregó.

“Decían para qué hay tantas universidades públicas en la Provincia, si los vulnerables no llegan a la universidad. No están de acuerdo con lo público”, enfatizó el gobernador y añadió que esos dichos no solo tienen que ver con la ideología del sector del PRO, sino que también forma parte de una mentira.

Axel Kicillof aseguró que, al contrario de lo que expresó la exgobernadora de la Provincia, se demostró que en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, “como en muchas otras universidades” del Gran Buenos Aires, “el 95% de los estudiantes son primera generación de universitarios”.