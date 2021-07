“Ya sabemos cómo culmina la experiencia de meter un vicejefe de Gobierno porteño en la política de la Provincia. Como decía el general: la única verdad es la realidad”. Con esa frase, un referente del justicialismo bonaerense, que prefirió no exponer su figura para no confrontar “y no darles de comer a las fieras que buscan distraer a la gente de lo realmente importante”, se refirió al lanzamiento de Diego Santilli como cabeza de la lista de los diputados que representarán a la Provincia en el Congreso de la Nación.

El ahora exvicejefe de Gobierno porteño resaltó los puntos principales de su discurso, llevado adelante en las exclusivas instalaciones de un club de golf cercano a la ciudad de La Plata, en la red social del pajarito azul.

En un extenso hilo que abarcó más de dos docenas de tuits, el ahora candidato opositor centró su artillería en lo que consideró los puntos flojos de la administración de Axel Kicillof y en lo que tienen grandes diferencias con la conducción actual de la Provincia: salud, educación y seguridad.

Desde un coqueto lugar al que la mayoría de los bonaerenses jamás accederán, Santilli aseguró sentir la angustia del ciudadano de a pie y recalcó “las escuelas cerradas”, tema sobre el que se expresó una indignada docente al decir: “Estos pusilánimes no tienen cara cuando hablan de escuelas cerradas. El gobernador está llevando adelante el arreglo de las que ellos dejaron venir abajo y que llevaron a la muerte de Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez) en 2018”.