Bajan los contagios de Covid-19 en el país y la Provincia

Si hablamos del coronavirus SARS-CoV-2 y de la enfermedad que produce, la Covid-19, son mayoría las malas noticias, pero ayer se difundió una buena: los contagios están bajando en todo el país y, en el caso de nuestra provincia, el descenso de casos diarios ya lleva un mes. Y todo esto sin que se adviertan aún los efectos de la vacunación, que apenas empieza.



Así lo informaron la secretaria de Acceso a la Salud de la cartera sanitaria de la Nación, Carla Vizzotti, que se refirió a los datos de toda la Argentina, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien dijo que la provincia de Buenos Aires lleva cuatro semanas de baja sostenida de los contagios.



“Los casos están bajando porque extremamos las medidas de cuidado”, dijo Vizzotti en Mendoza, adonde viajó para reunirse con la ministra de Salud provincial, Ana María Nadal. “Tenemos que seguir cuidándonos, no hacer actividades instintivas como saludar con un beso, tomar un mate o juntarnos a comer con familiares o amigos”.



En tanto, Daniel Gollan reveló que los casos en la Provincia han venido bajando durante un mes entero.



“Hace cuatro semanas que tenemos un descenso de la cantidad de casos diarios”, dijo el titular de la cartera de Salud provincial. “Desde que sufrimos el segundo pico, después de tener 15 semanas de descenso, tuvimos tres semanas con un ascenso muy abrupto, y ahora tenemos un descenso no tan rápido”.



Aunque advirtió que aún se registra cada día “una cantidad de casos importante”, Gollan destacó que “se aceleró un poquito la caída” de los contagios entre los bonaerenses.



Los datos no reflejan aún la influencia del plan de vacunación, que recién está empezando a nivel nacional. En particular, en la Provincia, solo “hacia marzo vamos a una cantidad de vacunas masivas”, explicó el ministro de Salud.



“Después de la segunda semana de febrero y a principios de marzo”, el país dispondrá de una buena cantidad de vacunas de Gamaleya, Sinopharm y AstraZeneca, dijo Gollan. Con la inmunización masiva, es de esperar que los contagios bajen drásticamente.