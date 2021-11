Berni dijo que sigue, pero Kicillof no lo confirmó

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo ayer que está “conforme” con la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero no confirmó si lo mantendrá en el cargo después de las elecciones del do­mingo próximo.

Berni había dicho hace algunas semanas que luego de los comicios podría abandonar, no solo su cargo de ministro, sino el propio Frente de Todos, la agrupación que go­bierna la Provincia y el país. Ayer, sin embargo, aseguró en una entrevista televisiva que seguirá al frente de la cartera de Seguridad. “No solamente me quedo, sino que tengo que redoblar los esfuerzos. Para un soldado rendirse no es una opción”, explicó.

Pero el mandatario bonaerense dejó abierta la posibilidad de que no sea así. Ayer, ante una consulta periodística, Kicillof dijo que está “conforme” con el trabajo de Berni, pero no confirmó su continuidad en el cargo.

“Después de las elecciones tendremos que ver en términos del gobierno; voy a anunciar medidas y va a haber novedades, pero puedo decir que estamos conformes y tocó una etapa complicada”, remarcó el gobernador.

Berni viene generando chisporroteos con el titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, como antes los tuvo con Sabina Frederic, que ocupaba ese mismo cargo.

La última desavenencia se produjo por los índices de criminalidad. Fernández había señalado que la cantidad de delitos per cápita en la Argentina es inferior a los de varias zonas de los Estados Unidos, por ejemplo. “No me interesa”, dijo Berni, “yo quiero que los bonaerenses vivan como las mejores ciudades del mundo, como los países nórdicos, como en Suiza, que tengamos una inclusión como en Suiza”.

El ministro provincial quedó en el candelero luego del asesinato del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía. En referencia a ese caso, enfatizó en la cuestión de la reincidencia (“el 85% de estos delitos son producidos por gente reincidente”, dijo) y cuestionó el papel de los jueces, que “dejaron en libertad” a quien luego mató al trabajador. Berni dijo que es necesario “que la Justicia se alinee” con la Policía.