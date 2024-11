Bianco: “La Boleta Única Papel viene a debilitar a los partidos políticos”

En el día de ayer, Carlos Bianco expresó su preocupación ante la implementación de la Boleta Única Papel, advirtiendo que podría suponer un retroceso para el sistema electoral y los partidos políticos en Buenos Aires y en todo el país. "Hace tiempo venimos analizando los escenarios que se abren a partir de esta decisión innecesaria de cambiar un sistema que funcionaba bien desde la vuelta de la democracia", afirmó, refiriéndose al voto con boleta partidaria.

Para Bianco, la Boleta Única plantea dudas sobre la integridad del sistema electoral, que, según destacó, ha garantizado la alternancia en el poder sin denuncias de fraude. "Es el sistema con boleta partidaria el que ha asegurado la alternancia. Desde el regreso de la democracia, no hubo denuncias serias sobre fraude", sostuvo. También subrayó que la democracia argentina ha sido lo suficientemente confiable como para no necesitar veedores internacionales: "Argentina es de los pocos países que no requiere presencia de veedores para asegurar sus resultados, porque nuestra democracia es respetada".

El ministro alertó además sobre las complicaciones que la Boleta Única podría generar a nivel provincial. "A ciertas fuerzas políticas se les ocurrió cambiar un sistema que funcionaba. Con la Boleta Única esto se complejiza en todas las provincias, ya que la mayoría tiene otro sistema de votación. Solo tres provincias no usan boleta partidaria", explicó, calificando esta modificación como una "complejidad innecesaria".

En Buenos Aires, los cambios en el sistema de votación han abierto un debate con varias opciones y desafíos. "En la Provincia de Buenos Aires estamos evaluando más de cuatro escenarios, analizando pros y contras de todos los sistemas", señaló, destacando el análisis de las autoridades provinciales y dejando en claro que podría haber un desdoblamiento con respecto a Nación.

Para Bianco, la Boleta Única podría afectar la estructura del sistema de partidos en Argentina, promoviendo un enfoque individualista y debilitando el valor del sello partidario. "Esto viene a debilitar el sistema de partidos que fortalece la democracia. Con la boleta única ya no importará tanto el sello partidario, sino los candidatos en términos individuales", concluyó, alertando que esta tendencia podría fomentar una personalización de la política, similar a lo ocurrido en otros países de Latinoamérica.