Bioparque: las palabras se las lleva el viento...

Vamos a convocar a un concurso de ideas para el desarrollo de un master plan con el objetivo de reabrir el Bioparque. Todos aquellos que quieran invertir en este proyecto van a ser parte de un momento único en nuestra ciudad”, decía el pasado 3 de marzo el intendente de La Plata, Julio Garro, durante una nueva apertura de sesiones del Concejo Deliberante local.

Sin embargo, como bien dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho, y en política parece ajustarse aun más.

Desidia y abandono

El 4 de junio de 2018, el ahora ex-Zoo cerró sus puertas y, en este tiempo, se trasladó a una gran cantidad de animales a reservas.

La desaparición de ejemplares del predio del Bosque platense no es nueva. El 30 de julio se denunció el robo de una mona. Los ladrones abrieron la jaula y se llevaron a la mona caí o capuchina llamada Mecha, que vivía en el Bioparque hace mucho tiempo y ya había sufrido un intento de secuestro.

A principios de este mes, en tanto, desconocidos irrumpieron en el lugar, rompieron un alambrado y se llevaron a Dientes, uno de los monos tití que viven allí. El hecho fue reportado por varios vecinos y confirmado por las autoridades del lugar, quienes radicaron una denuncia para intentar dar con él. La búsqueda, sin embargo, todavía continúa. El mismo ejemplar ya había sido víctima de un hecho similar en febrero pasado y luego recuperado en la zona de Punta Lara, donde había sido puesto a la venta. De acuerdo a la información oficial, el 6 de julio ­apareció roto el alambrado de su ambiente, el mismo lugar desde donde había sido robado anteriormente; y tiempo después ­desapareció Dientes, aunque su hermana Mili quedó en el ­predio.

Los propios cuidadores del lugar denuncian que “hay un bajísimo presupuesto”, e incluso señalan que “no tenemos ropa de trabajo desde hace cinco años y supuestamente debería estar dentro del presupuesto; alimentos tienen los animales, pero no se puede estar bien atendido cuando no tenemos los elementos necesarios. Además los salarios son paupérrimos”.

“Los animales tienen cuidados, pero las compras no se manejan desde la institución, tienen comida, pero no necesariamente en la variabilidad necesaria, porque las partidas para los pedidos se hacen desde el Municipio y, por ende, se demora en muchos casos y terminamos nosotros a veces comprándoles la comida”, advierten.

El relato de los cuidadores no es nuevo, ya que en 2020 desde la ONG Sin Zoo, a través de las redes sociales, denunciaron al intendente Garro por la situación de los animales luego de la muerte de unos flamencos: “A tres años de sancionarse la ­ordenanza que transforma el zoológico en Bioparque, la situación empeora por la falta de atención a los animales, la falta de provisión de elementos básicos y la nula transparencia en el proceso de transformación”.

“Aunque el Municipio de La Plata niegue los videos y fotos que circulan sobre los animales cautivos, no queda más que expuesta su falta de interés en realizar un cambio serio del lugar que favorezca a los animales. Los mismos trabajadores denuncian que dentro del predio se han encontrado especies que reflejan una falta de masa muscular, muy posiblemente a causa de la escasa alimentación”, advertían en ese entonces, y agregaban: “Otro problema del ex-Zoo radica en que no hay seguridad en el predio y, como consecuencia, han muerto varios animales atacados por perros cimarrones que ingresan al perímetro. Tal como lo denuncian los empleados, los animales atacados se los dan a aquellos que todavía hoy siguen cautivos, con el fin de paliar la escasez de alimento. Como denuncian los empleados, se está haciendo un vaciamiento del lugar a costa de la muerte de los animales”.

Reclamos en cajones vacíos

A raíz de esta situación, el bloque de concejalas y concejales del Frente de Todos presentó una serie de proyectos para que el Ejecutivo municipal informe “si existe un plan maestro” para el Bioparque de La Plata (ex-Zoo) y detalle qué instituciones y organismos participarán de la iniciativa.

La edil Yanina Lamberti, autora de la iniciativa, explicó a diario Hoy lo siguiente: “El tema del Bioparque venimos siguiéndolo hace mucho tiempo por una serie de hechos como la desaparición de animales, a lo cual se suma que nos llegan informes donde nos dicen que hay más bajas que altas de animales, ataques de perros... Está claro que las construcciones, la seguridad, no son óptimas para los animales”.

“Presentamos los pedidos de informe sin respuestas, no se está cumpliendo con la disposición de la función para la cual decían que se transformaba. No pueden recibir animales víctimas de cautiverio porque no cumple con la habilitación de Flora y Fauna de la Provincia”, declamó.

Para finalizar, Lamberti consignó que “la preocupación es grande, es un lugar donde todos podríamos aprender y disfrutar con un fin de investigación y de divulgación, nada de eso ocurre”.

“Es un papelón”, sentenció la edil.