Bolivia: la fractura del oficialismo y Evo Morales como “candidato único” para 2025

El expresidente Evo Morales juró nuevamente como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) reivindicando la legalidad del décimo congreso ordinario, que concluyó el miércoles pasado en Lauca Ñ, un día antes de lo programado y en medio de un recurso judicial en contra.

Morales clausuró el décimo congreso un día antes de lo previsto, según la cúpula del partido debido a las altas temperaturas en la región y luego de que las distintas comisiones aceleraran los debates. La reunión partidaria, nombró de forma preliminar al expresidente como el “candidato único” de la fuerza y se aprobó que “no se haga ninguna alianza” en las elecciones de 2025.

“El MAS va a recuperar nuestra revolución para salvar la patria nuevamente, esa es nuestra visión”, afirmó el exmandatario ante los militantes que se dieron cita en la localidad del Trópico de Cochabamba.

El presidente del MAS dijo que el congreso es legal y legítimo y lamentó que el gobierno de Luis Arce actúa peor que el “gobierno de facto” de Jeanine Áñez al intentar desconocer la cita.

“Lamentablemente el gobierno de Lucho y David (Choquehuanca) peor que el gobierno de facto, peor que los gobiernos neoliberales. Hasta el último momento intenta que el congreso sea postergado, desde La Paz, desde Sucre, Chuquisaca, desde Santa Cruz. Felizmente gracias a la unidad, gracias a las delegadas, delegados; el congreso terminó legal y oficialmente”

Tanto Arce como el vicepresidente David Choquehuanca no asistieron al encuentro militante, que intentó ser paralizado por la justicia aunque siguió sesionando.

Otro de los puntos de la declaración indica que “las denuncias por transfugio y traición serán remitidas al tribunal de disciplina para considerar su expulsión del partido político”, en una medida que apunta especialmente al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca, quienes no solo no asistieron al encuentro sino que además le restaron validez con el argumento de que no cuenta con la participación de las organizaciones fundadoras del MAS.

La cita terminó con la elección de la nueva directiva y la proclamación de Morales como “único candidato” presidencial para 2025.

“Evistas y arcistas”

Arce se había marginado del congreso del oficialismo alegando que las organizaciones sociales no estaban representadas. “No podemos asistir a una casa donde no van a estar los verdaderos dueños, las organizaciones sociales”, señaló el mandatario y exministro de Morales, quien advirtió que el congreso era “un atropello a las organizaciones sociales que en realidad están siendo despojadas de su propio instrumento político”.

La división entre “evistas” y “arcistas” se reflejó en un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del departamento de Santa Cruz, que ordenó paralizar el desarrollo del ­congreso.

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) había admitido el mismo miércoles el recurso interpuesto por la secretaria ejecutiva departamental de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, Felipa Yalili Montenegro.

En su denuncia, la dirigente calificó de ilegal el encuentro convocado por la dirigencia del MAS y que se desarrolló entre el martes y el miércoles en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

A pesar de la decisión judicial, el Congreso continuó bajo el argumento de que no fueron notificados y que, además, la etapa de convocatoria ya había pasado y el evento partidario estaba instalado.

El viernes se conoció que la audiencia que debía resolver el amparo fue postergada para el 23 de octubre.

El cabildo del 17 de octubre

El cabildo convocado por el Pacto de Unidad para el 17 de octubre en El Alto perfila recuperar el MAS para “sus legítimos dueños, las organizaciones sociales”, y diseñar una nueva agenda para el Estado, indicaron dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

El encuentro, convocado por las organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad, empezará a las 14 en la ciudad de El Alto. La dirigencia campesina invitó al presidente Luis Arce y a varias otras autoridades electas a participar de la que anticipan una multitudinaria concentración de actores sociales.

De acuerdo con la convocatoria del denominado Gran Cabildo Plurinacional de las organizaciones sociales en defensa de la democracia, la soberanía y la recuperación de la dignidad de los pueblos y el instrumento político, es abierto a toda la población.

El cabildo coincidirá con la conmemoración de los 20 años de la masacre de octubre y la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada a los Estados Unidos, tras la muerte por impactos de bala de más de 60 personas y cientos de heridos en la ciudad de El Alto.

El secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Armin Flores, lamentó que una persona, en alusión a Evo Morales, pretenda apropiarse del MAS, cuando esta es de propiedad de las organizaciones sociales.

“El MAS siempre perteneció a las organizaciones sociales, lo que estamos haciendo es recuperar (el MAS) de una persona que ha querido adueñarse de un instrumento político que ha sido creado netamente para que las organizaciones sociales asuman el poder político”, argumentó.