Bullrich amenazó al jefe de Gabinete de CABA

La interna en Juntos por el Cambio arde y a los protagonistas les cuesta disimularlo. Esta mañana comenzaron a circular las imágenes de la amenaza que le propinó Patricia Bullrich a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.

La presidenta del PRO asistió a un evento en la Rural el pasado lunes 24 de octubre y allí le dedicó unas palabras al hombre de confianza de Larreta. Señalando a Miguel con su dedo, Bullrich sentenció: "No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara". Además, agregó: "Conmigo no se jode, te lo aviso".

El hombre quiso minimizar la situación y se acercó a la exministra de Seguridad, pero esta no dio marcha atrás ni ante la presencia de las cámaras. En declaraciones a Radio Mitre, Miguel dijo que la sitaución "fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso".

Sin embargo, la potencial candidata a presidente, arremetió nuevamente en diálogo con una radio afín a Cambiemos y dijo: "Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales de televisión diciendo que yo soy funcional al kirchnerismo y vino el otro día a abrazarme como si nada".

Otro conflicto que estalló en la interna del espacio político fue la foto que se sacó Jorge Macri con Patricia Bullrich. Este gesto no cayó bien en el seno de Horacio Rodríguez Larreta.