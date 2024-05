Bullrich llama a la fusión PRO-LLA

Desde su llegada al Gobierno y la afinidad que fue ganando con el Presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se convirtió en pieza fuerte del PRO y faro de cara al futuro del partido que debe definir qué rol tomará camino a los próximos comicios. En las últimas horas, la funcionaria apostó a que en la próxima elección legislativa de 2025 haya dos propuestas, “la del cambio y la retrógrada”.

Según precisó Bullrich en declaraciones a la prensa, la intención del Poder Ejecutivo es que “todos los sectores, aunque haya diferencias”, se nucleen detrás del “cambio”, y definió la visión antagónica como “la retrógrada”, la que —insistió— genera desorden, la que hace paros y marcha. “Si la mirada retrógrada es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, planteó.

En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas, se preguntó: “¿Por qué vas a ir separado? ¿Para representar qué? ¿Hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sánguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social”.

“La identidad no es partidaria, es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos”, expresó con respecto a la postura de opositores al Gobierno de Javier Milei, como el radical Martín Lousteau o el referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

La ministra de Seguridad analizó la actualidad del partido amarillo y le quitó protagonismo al expresidente y fundador del PRO, Mauricio Macri. “Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonistas y otros en los que tenes que dejar que el protagonista sea otro, el actual Presidente de la Nación”, especificó sobre su sucesor en la conducción partidaria.

“Nadie lo tiene que tomar a mal, ofenderse, ni sentir que es algo negativo. Macri es un expresidente y tiene un lugar y eso le da una importancia fuerte, es decir, estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo, pero el Presidente de la Nación es el Presidente de la Nación”, concluyó Bullrich con relación a la participación de Macri en la cena de la Fundación Libertad.