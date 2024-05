La UCR confía en que el oficialismo no logrará aprobar la ley Bases

En la jornada de ayer, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad vaticinó que el oficialismo no conquistará el dictamen de la ley Bases esta semana, y cuestionó los métodos de construcción de consensos de La Libertad Avanza.

“No hay gestión de la ley por parte del oficialismo que escucha y no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. No creo que esta semana tengan dictamen”, planteó en una entrevista.

En la misma línea, el presidente de la UCR bonaerense planteó: “Si continúa con este formato, estoy absolutamente convencido de que no va a haber dictamen. No busquen más culpables, el Gobierno debe hacerse cargo de que no hay gestión de la ley”.

“Gestionar la ley es poner a trabajar para ver cómo encuentran las síntesis a las propuestas de los propios senadores, que tiene que ver con perfeccionar leyes. La Argentina necesita leyes que perduren en el tiempo y den seguridad jurídica”, agregó al ­respecto.

Asimismo, el senador radical planteó que hacen falta “operadores de leyes”, y denunció que, en términos generales, no observa que “en el oficialismo estén trabajando como entiendo que debe hacerse para lograr ese objetivo”.

“No veo a nadie en el oficialismo, con lápiz y papel, produciendo las reformas ni juntando la cantidad de senadores que se necesita para ese objetivo”, reclamó, y sumó: “Las leyes salen con un determinado número que acompaña: el Gobierno arranca de siete, el número propio, y debe empezar a construir el número para sacar la ley. Eso se hace escuchando, dando lugar a las modificaciones para construir el número”.