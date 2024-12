Bullrich: “Macri puso al PRO del lado de la oposición”

Durante un encuentro con periodistas acreditados en la Casa Rosada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a Mauricio Macri por la posición del PRO. “Él ha puesto al partido en la oposición y yo creo que el PRO tiene que estar en el oficialismo”, señaló Bullrich.

En esta línea, al referirse a las posturas de los diferentes integrantes del espacio amarillo sobre el gobierno de Javier Milei, la ministra afirmó que “la mayoría de la gente del PRO está de acuerdo con la idea y los cambios que se están haciendo”.

Cabe recordar que, en una cena de fin de año de la agrupación política Apertura Republicana, Bullrich se refirió a las diferencias de su rol actual con el que tuvo como titular de la cartera de Seguridad en la gestión macrista.

“Ahora se puede llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga, no, pará, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquito más lejos. Todo no… ¡No las pelotas!, ahora no me frena nadie”, sentenció Bullrich en aquella oportunidad.