Buscan evitar que circulen taxis y remises sin habilitación oficial

Ayer se montó en Necochea un control en Circunvalación y Ruta 88, el cual dejó como resultado infracciones y secuestros de vehículos que oficiaban como transporte de pasajeros pero sin permiso.

En el marco de un fin de semana de mucha afluencia a la ciudad y abundante tránsito en las rutas debido a los feriados de Carnaval, el Municipio, junto con organismos de seguridad, redobla los operativos de control con el objetivo de evitar que circulen rodados que ofician como transporte pero carecen de habilitación oficial, entre otras infracciones.

En ese sentido, a lo largo de las últimas horas se labraron infracciones y se procedió al secuestro de varios vehículos que brindaban dicho servicio, pero que no estaban aptos para tal fin, de esta manera, el Estado Municipal busca desalentar totalmente dicha práctica.

Al respecto, Facundo Croci, director de Transporte de la Comuna, detalló que se llevó adelante otro operativo de control en horas tempranas de ayer, precisamente en la zona de Avenida Circunvalación y Ruta 88, “relacionado al tránsito, afectando al parque automotor de vehículos que brindan transporte de pasajeros, a raíz de lo que fueron labradas varias infracciones y el secuestro de rodados que no poseían la habilitación pertinente, por distintas faltas, especialmente en aquellos no habilitados para el transporte de personas, y/o aquellos automotores que no reunían las condiciones de seguridad necesarias”.

Asimismo, el funcionario local adelantó que se mantendrá esta operatividad, de acuerdo a lo señalado por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Gabriela Góngora, buscando concientizar y garantizar la seguridad hacía las personas que sin saber utilizan un servicio no habilitado por las autoridades municipales.

Además, Croci expresó que un vehículo que trabaja sin habilitación oficial “genera una competencia desleal hacia los licenciatarios tanto de taxi como de remís”.