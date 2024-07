Buscan un acuerdo por el RIGI bonaerense

Desde la oposición al gobierno bonaerense aún mantienen “serias diferencias con el gobierno de la Provincia” aunque sí coinciden con Kicillof de que “haya un RIGI provincial” y “una baja de impuestos que propone el Gobernador. Así lo expresó Marcelo Daletto, Diputado de la Unión Cívica Radical.

En medio de la lucha con el Gobierno nacional por imponer su proyecto y la disputa por la planta de GNL con Río Negro, desde Buenos Aires buscan llegar a un acuerdo cuanto antes entre oficialismo y oposición para sacar adelante una ley propia de Régimen de grandes inversiones.

La importancia de un RIGI propio

Bajo las reglas del juego que propone el Presidente de crear una competitividad en el Mercado, la Provincia quiere generar su propio régimen de grandes inversiones para ser una opción distinta ante la adhesión del resto de las provincias al RIGI nacional.

“Hoy Buenos Aires tiene que competir con Santa Fe y con Córdoba" porque "las inversiones no están viniendo a la Provincia" sentenció, solicitando la baja de impuestos.

"Si una empresa alimentaria se puede instalar en Chacabuco, mi pueblo, que no vaya a Venado Tuerto, Santa Fe; o no vaya a Marcos Juárez, Córdoba. Para eso la provincia le tiene que ofrecer ventajas que otra provincia no ofrece. Por eso es muy importante el RIGI provincial" afirmó el Senador bonaerense Daletto.

A la espera de una definición, se espera que en esta semana Axel Kicillof envíe el proyecto de ley a la Legislatura para que se comience a debatir y se llegue a una definición en la brevedad.