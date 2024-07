Predicen una suba del precio de frutas y verduras

Luego que una intensa ola de frío azotara en las últimas semanas el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas bajo cero, productores de La Plata, Berazategui y Florencio Varela alertaron por un profundo impacto en la producción frutihortícola de la zona, con pérdidas de hasta el 70% en cultivos.

Según explicaron, durante los primeros días de junio se comienza a sembrar los plantines, los cuáles llegan a 10 o 15 centímetros a mediados de julio, con el fin de llegar a octubre y noviembre con la cosecha. Sin embargo, debido a las heladas, los trabajadores se vieron obligados a comprar semillas y comenzar el ciclo de nuevo. En consecuencia, se perdió un mes y medio de trabajo.

En este marco, los productores afirmaron que, si bien no habrá faltantes, se espera que los precios de frutas y verduras aumenten y registren elevadas subas hacia fin de año.

“Es una situación complicada para el cinturón hortícola de la provincia de Buenos Aires. No esperábamos tener estas heladas. Como pequeños productores sabemos cómo tratar las heladas en el invierno, pero esta vez nos sorprendió. Dejó mucho daño en el sector”, dijo Néstor Villacorta, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), en declaraciones al canal de televisión TN.

El productor detalló que “apuntamos siempre a las fiestas, empezamos a sacar zapatillos, zucchinis, chauchas, pepinos y choclos hasta llegar a tomates y morrones, por ejemplo, que son nuestro boom para salvar la temporada”.

“Yo vivo en Melchor Romero, un barrio de clase baja. Acá un kilo de lechuga está entre $6000 y $7000. Vale más que un kilo de milanesas”, comparó el dirigente.

Por otro lado, sostuvo que “la mayoría de los productores son arrendatarios, si no hay producción no hay dinero para pagar nada”. En esta camino, pidió más “acompañamiento” por parte del Estado: “Somos productores de alimentos para la mesa de todos los días, no se puede guardar ni acopiar”.

Según un relevamiento de la consultora LCG, los alimentos registraron una inflación promedio del 3,9% en las últimas cuatro semanas. En cuanto a los productos de la canasta básica, el alza fue del 3,5%, cifra que fue empujada por el aumento del 6% en huevos y lácteos y 4,7% en panificados.

En tanto, el precio de los alimentos subió 0,6% en la tercera semana de julio.