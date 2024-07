Guillermo Moreno: “Hay coincidencias con Kicillof”

El exsecretario de Comercio Interior durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, mostró señales de acercamiento hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“En términos económicos hay coincidencias, en cuando a los político cada uno está construyendo su propia representatividad”, dijo el exfuncionario en una entrevista por radio Splendid.

Al respecto de esta última frase, el dirigente expresó: “Se va a juntar el ejército, pero todavía no está decidido si es necesario que haya un general”.

Asimismo, agregó que por ahora mantuvieron encuentros solo con respecto a la economía, “que es lo delicado”, en referencia a la reunión que lideró semanas atrás junto a economistas peronistas. “Todos los compañeros son imprescindibles”, enfatizó. En este sentido, aseguró que las diferentes vertientes del Partido Justicialista se están “poniendo de acuerdo”. “Es muy importante porque hace, por lo menos, 12 años que no hay coincidencia adentro del peronismo”, afirmó.

En esta misma línea, el exsecretario de Comercio Interior puso el foco en dar vuelta rápido de página y volver a la reindustralización argentina, el “único esquema económico que tiene el peronismo” con el fin de “alcanzar el pleno empleo”.

A su vez, apuntó contra el actual ministro de Economía, Luis Caputo, por sus últimos dichos: “Es una bestia, no domina nada de la disciplina, no podés pagar tus impuestos con ahorros, los impuestos se pagan con el ingreso corriente. Si no, ¿cómo funciona una empresa? Uno descuenta los impuestos antes de generar una ganancia”. “No es un economista, es un timbero”, apuntó Moreno, al mismo tiempo que reveló que “a mí Milei me dijo que era el peor funcionario de Macri” . “Es un gobierno de de­sordenados”, sentenció.

Por último, el economista también brindó detalles encuentro que mantuvo días atrás con el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner: “Fue cuando empezamos a consensuar los equipos técnicos, primero hubo reuniones de los distintos jefes políticos que son los referentes de esos espacios, (Miguel Ángel) Pichetto, Máximo (Kirchner), (Juan) Grabois, (Axel) Kicillof, (Sergio) Massa, y yo los que nos fuimos encontrando, entendiendo que los gobernadores e intendentes tienen su responsabilidad de gestión”.