Habló Milei, atacó a todos y aseguró que “la motosierra no para”

Un un reportaje con Alejandro Fantino, el Presidente conversó por más de dos horas, de manera verborrágica, sobre economía y salió al cruce contra los bancos, el FMI y personajes de la política nacional.

Agobiado por creer que constantemente se ve perjudicado por personajes externos al gobierno, arremetió contra el Banco Macro, acusándolo de querer ejecutar los PUTS “de una manera artera y sucia”.

Además cargó contra Jorge Brito, Presidente de dicha entidad bancaria, y lo relacionó con Sergio Massa al alegar que “Banco Macro creció a la luz de hacer negocios de Anses con Massa. Jorgito, sino te contamos cómo fue la historia de cómo tu papá hizo crecer al banco"”

Por el Rigi, volvió a atacar a Kicillof

Consultado sobre la disputa que existe entre Bahía Blanca y Sierra Grande por la mega inversión de YPF y Petronas de 30.000 millones de dólares para la planta de Gas Natural Licuado, Milei acusó al mandatario bonaerense de “bestia” y que “sigue opinando pelotudeces".

"Tienen el lastre de tener a Kicillof, que es un un expropiador serial. Si quisiera hacer las cosas bien se hubiera adherido al RIGI nacional (ver página 4) ¿Vas a invertir donde está Kicillof? Ni de casualidad, para qué quiere hacer un RIGI distinto, ¿con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina?" dijo Milei.

Segundos después concluyó con la frase "¿Le vas a confiar al comunista?". Y cuando Fantino le retrucó al decirle que “decirle comunista es un término antiguo”, Milei afirmó de una manera de pocos modales: "Bueno, la concha de la lora, funciona la máquina del tiempo y lo trajeron acá".

“La motosierra no para”

Al referirse a los grandes recortes que viene llevándose a cabo durante su gestión dijo que "el 90% del ajuste fue ajuste, ósea fue motosierra, sólo el 10 por ciento fue licuación. Para el chanta decía mucha licuadora y tijerita”, refiriéndose a Carlos Melconian.

"No, no, es motosierra", insistió. Y advirtió que "la motosierra no para nunca. Siempre hay algo para cortar".

Para concluir, Milei confirmó que hizo el “ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad” y que seguirá ajustando aún más.

En una nota cargada de violencia verbal, el Presidente se vio desbordado en varias ocasiones ya que nunca dejó de lado los insultos y la voz burlona para hablar de las personas que lo critican con fundamentos.