Cafiero: "El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, llamó hoy a "seguir avanzando en prestigiar la política" para concretar un proyecto de país que privilegie la producción y el empleo. Lo dijo al encabezar en Casa Rosada el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud, donde destacó que "la democracia es el sistema que todos deben defender".

"Cuando se pensó qué mejor que los políticos era el tiempo de los militares, cuando se fracasó estrepitosamente y con un baño de sangre. Cuando se decidió que era el tiempo de empresarios, sin tener mirada de dirigencia, tampoco fue un modelo que funcionó. Tampoco los jueces están capacitados para dirigir el país", señaló.

Cafiero criticó también la instalación en el debate público de la idea con la que se sugiere que la salida para el país y para los jóvenes en el exterior. “Desde que se inició nuestro Gobierno, hay notas, notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera. El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza; el destino tiene que ser poder desarrollase en un país que da todas las posibilidades", remarcó el jefe de ministros.

Al respecto, enfatizó: "La Argentina no es ese país de mierda que nos tratan de retratar. Hay 12 países en el mundo que hacen vacunas contra el Covid y la Argentina es uno. No somos tan malos. La Argentina es uno de los 15 que hace satélites de gran porte, es uno de los lugares en donde más se viene desarrollando en economía del conocimiento. Esto no lo defiende un Gobierno; lo tenemos que defender entre todos: tenemos un país maravilloso".

Frente a representantes de organizaciones empresariales, sindicales y políticas, Cafiero defendió y alentó la participación de los jóvenes. En ese sentido, dijo que los de menor edad "están destinados a disputar el presente para construir el futuro" y que eso "los convierte en electores de cambio ahora".

"Somos parte de un Gobierno que intente estimular el diálogo político. De nada le sirve a la Argentina una juventud callada. Tenemos el 57 porcentaje de los niños son pobres en el país, si eso no nos interpela, yo no sé qué puede hacerlo. Cuando se detectó esa problemática el Estado lanzó la Tarjeta Alimentar, pero si no logramos construir un proyecto que genere trabajo, la pobreza no la vamos a reducir con la tarjeta Alimentar", apuntó.

El objetivo del Consejo -según se explicó- es "concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo, que coordinados regionalmente, puedan generar documentos de trabajo que pongan de manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de sus territorios".

De este modo, se indicó que se busca "poder aportar acciones concretas que rejuvenezcan la mirada tradicional y debates territoriales con una perspectiva joven al Consejo Económico y Social y el Poder Ejecutivo, incentivando el pensamiento nacional productivo".