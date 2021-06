Santiago Cafiero afirmó ayer que esta semana la Argentina recibió “muchísimas dosis” y que próximamente arribarán al país más unidades del componente dos de la “Sputnik V”. “Llegaron 5 millones de vacunas. Estamos negociando con Rusia los próximos vuelos y llegan componentes de la segunda dosis”, contó el jefe de Gabinete en una entrevista radial al programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos.



“La mayoría de las vacunas tienen un virus atenuado tanto en la dosis 1 como en la 2. Los esquemas ya se cerraron, el único que nos queda es con la Sputnik, que sí tiene un componente distinto”, reconoció Cafiero, quien además dijo que “hay mucha maliciosidad justo” y la atribuyó a que se mezcla la campaña de vacunación con las elecciones. Con respecto a la inoculación, afirmó que “no hay cambio de estrategia en el plan” y que, como la gestión de la pandemia es “dinámica”, no significa que no haya una planificación.



Luego se refirió a la posibilidad que deslizó el Gobierno de que se combinen vacunas ante, por ejemplo, la escasez de llegadas de dosis o la falta de un tipo de vacuna. Para eso recordó la noticia que se dio a conocer el martes, de que la canciller alemana recibió la segunda dosis de otra vacuna distinta de la que había recibido como primera. “Angela Merkel se vacunó con dos vacunas diferentes. En el mundo se está dando este debate”, subrayó el nieto de Antonio Cafiero.



También le pegó a la oposición, ya que “hay una superposición de ansiedades, que es lógica entre quienes tienen una dosis de una vacuna y quieren la segunda”. “El problema es que sobre eso se montan las campañas de la oposición con mucha malicia”, agregó.



En relación a la gestión económica del Gobierno, Cafiero comenzó hablando de la inflación de este año y admitió que durante el primer cuatrimestre hubo una suba muy alta y que fue algo que no habían previsto. “Nosotros tenemos el compromiso puesto en que los salarios le ganen a la inflación. Eso va a pasar, es el compromiso que asumió el Presidente”, añadió.



También hizo referencia a que todas las paritarias que se hicieron tienen cláusula de revisión y que “los salarios le tienen que ganar a la inflación”.



Por último, Cafiero aseveró que el país “está teniendo un crecimiento industrial por encima de 2015” y que “los hechos son concretos. Atravesando la pandemia hay un horizonte distinto”.

Richmond fabricará el segundo componente

“El equipo de Sputnik V confirma que el segundo componente de la vacuna va a llegar a Argentina a principios de la semana próxima. Además, la semana que viene el laboratorio argentino Richmond empezará a producir el segundo componente de la Sputnik V en su planta”: así fue confirmado desde la cuenta oficial de Twitter del fármaco del Instituto Gamaleya que el laboratorio argentino fabricará la dosis que más falta en el país, ya que hay argentinos que solo recibieron la primera dosis, pero aún resta que se apliquen el segundo componente. Hay personas que aún no lo recibieron y ya pasaron tres meses, que es el tiempo recomendado como máximo para recibir la segunda dosis.