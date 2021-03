Carla Vizzotti: “No estamos en marzo de 2020”

No estamos en marzo del año pasado, no estamos pensando en esas medidas. Estamos apostando a lo que aprendimos como sociedad y como gestiones provinciales y nacional”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre la posibilidad de volver a una cuarentena estricta, al finalizar la conferencia de prensa que se realizó luego de que el Consejo Federal de Salud (Cofesa) se reuniera ayer en Casa Rosada.



En la misma línea, la funcionaria agregó que los medios los tienen que ayudar “muchísimo” para transmitirle a la población que “no estamos en marzo de 2020”. “Tenemos un camino recorrido y herramientas muy importantes. El partido ahora se juega en el territorio, en el rastreo, en el testeo, en los cuidados, y estamos apostando a eso”, declaró al respecto.



Prioridad a los mayores de 60



La titular de la cartera de Salud contó que se evaluó darle prioridad a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad Covid-19 para lograr la protección de una mayor cantidad de personas y favorecer la vacunación de los mayores de 60 años. Vizzotti aclaró que lo que se está evaluando es “diferir la segunda dosis unos meses, pero no dejar de aplicarla”, lo cual no tiene consecuencias en el efecto de la vacuna, e “incluso en algunos casos ha demostrado que es más eficaz”. “La OPS y la OMS están analizando esa situación también. Realmente nosotros no tenemos la misma situación epidemiológica que tomó el hemisferio norte, pero sí estamos viendo lo que pasó allí”, añadió Vizzotti ante la pregunta de Red 92 y diario Hoy.



“Con la Sputnik V no tenemos la posibilidad de que esa segunda dosis se utilice como primera, y la vacuna de AstraZeneca-Oxford, ya que el intervalo es doce semanas y se puede prolongar, y la vacuna de Sinopharm no tiene información sobre el intervalo mínimo”, deslizó la ministra.



Países como Reino Unido y Canadá decidieron diferir la segunda dosis. En el caso británico se observó la reducción de las internaciones y muertes en un 90% en personas mayores de 60 años con una dosis.



Siguiendo con la inmunización, Vizzotti señaló que en este momento el objetivo del plan de vacunación es bajar la mortalidad, ya que “ningún país ahora está vacunando la cantidad de personas necesarias para eliminar la transmisión”. Además, mencionó que, en lo que respecta a la vacuna china (Sinopharm), la Anmat está trabajando para la autorización para mayores de 60 años para fortalecer la vacunación de este grupo y darles prioridad, un objetivo en el que coincidieron todos los ministros de Salud. “Eso se trató en la reunión”, aseguró la funcionaria nacional, quien dijo que aún hay tres millones de dosis de esa fórmula que todavía están en China.

Viajes al exterior: no recomendados



La titular de la cartera sanitaria solicitó a sus pares desalentar los viajes al exterior “ante el riesgo individual y sanitario de introducir una nueva variante del virus”, como así también fortalecer el estudio de PCR al ingresar al país, la declaración jurada y el control del cumplimiento de los diez días de aislamiento desde el resultado del test.



“Las fronteras para los extranjeros están cerradas”, recordó Vizzotti, quien afirmó que se está empezando a ver en todo el país que hay una tendencia al aumento de casos. “Estamos trabajando con un corredor seguro desde Ezeiza y de los viajes que llegan vía marítima”, señaló.



“Para salir del país hay que hacer una declaración jurada en la que cuando vuelvan van a comprometerse a hacer cuarentena”, dijo la funcionaria. “Desde el Consejo Federal de Salud recomendaron que los viajes que no son estrictamente necesarios hacerlos, no hacerlos”, cerró con respecto al tema.