Carlos Bianco: “Hoy volver sería regresar a un gobierno que ya fracasó”

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, describió un panorama difícil para Buenos Aires y el peronismo tras la derrota electoral. Criticó la gestión de Javier Milei, señalando que las medidas libertarias han afectado áreas clave en la provincia, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Incentivo Docente y el Transporte. Bianco destacó que “estas cinco cosas nos afectan contundentemente” y detalló que el gobierno bonaerense ha presentado denuncias ante la Corte Suprema para exigir la restitución de esos recursos.

Respecto al futuro político del Gobernador, Bianco fue categórico al negar que el Gobernador esté buscando una candidatura presidencial. “Lo conozco desde el año 98 y nunca lo escuché decir quiero ser gobernador, quiero ser diputado o quiero ser presidente. No está en carrera, pero eso no quita que el proceso lo ponga en algún lugar de decisión mayor”, aclaró. En cambio, señaló que el mandatario bonaerense está más enfocado en garantizar el funcionamiento de la provincia, especialmente en términos de salud, educación y obra pública, áreas que han visto un aumento en la demanda.

El futuro del peronismo

Sin embargo, no todo se limita a la gestión provincial. También destacó la importancia de reconstruir al peronismo, que ha quedado “muy golpeado” tras la derrota electoral. “El peronismo hoy está en el vestuario reprochándose la derrota. Es un proceso que hay que dejarlo fluir”, sostuvo, abriendo la puerta a una renovación dentro del espacio político.

La derrota del peronismo, según Bianco, no implica que el ciclo esté cerrado. “Mucha gente dice hay que terminar con el gobierno de Milei y yo digo que hay que esperar los tiempos de la democracia. Pero además, para terminar con el gobierno de Milei hay que construir la alternativa, para ganar en 2025 y forzarlo a cambiar el rumbo económico porque esto va directo al desastre”, advirtió. En este sentido, afirmó que la construcción de una nueva alternativa es esencial para el futuro, pero con un enfoque diferente al que se adoptó en el pasado. “Hoy la gente en general no está pidiendo que vuelva el peronismo. En el 2016, apenas empezó el ajuste de Macri, la gente cantaba vamos a volver. Ahora no escucho lo que se cantaba en esa época. Hoy volver sería regresar a un gobierno que ya fracasó hace un año”, agregó.

A pesar de las dificultades, Bianco confía en que el peronismo se reorganizará y volverá a ser una fuerza determinante. “El peronismo va a tener un liderazgo y yo creo que podría ser Axel, tiene las capacidades para serlo”, afirmó. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de un liderazgo claro y fuerte, concluyendo en que "el que sea presidente del peronismo en 2027, creo que además tiene que ser el presidente del partido".