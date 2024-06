Carlos Bianco: “Kicillof es una referencia política obligada”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señaló que el peronismo atraviesa una “etapa mucho más transversal y movimentista”, y destacó la importancia que el gobernador Axel Kicillof tiene en el armado de Unión por la Patria.

En declaraciones a la prensa, el funcionario bonaerense señaló que a nivel provincial “estamos debatiendo, como corresponde”, sobre la reconfiguración del espacio, y al ser consultado por los debates internos, precisó: “En los diarios y en las editoriales de política siempre dicen que hay una guerra o una tregua... Yo digo que no puede haber una tregua si no hay una guerra, y hoy no hay una guerra (interna)”.

Tras la derrota electoral, para Bianco el peronismo afronta ahora una etapa mucho más transversal y movimentista en la cual “tendremos que llegar a los consensos necesarios, una base de unidad mínima del peronismo, que es algo que hemos sabido construir y que claramente no alcanza”.

“La línea de base es la unidad y a partir de ahí construir y debatir una alternativa del campo popular, que después se verán quiénes son las referencias. Ahora se habla de listas y candidaturas, cosa que es muy prematura”, explicó Bianco.

Por último, consultado sobre el rol que el actual gobernador bonaerense debe tener en este armado, el ministro aseveró que “Kicillof es una referencia, que yo dije inevitable y me señalaron y dijeron que diga natural. No importa, es inevitable y/o natural, pero es el gobernador y la responsabilidad institucional más grande que tiene es gobernar la Provincia”.